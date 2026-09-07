74. Miroslav Kurka s rodinou
Ostravský byznysmen založil po revoluci společně se svým otcem investiční skupinu Prosperita Holding, která je oborově rozkročena do mnoha směrů – od realit přes potravinářství až po retail. Zahrnuje desítky zejména českých firem, mezi něž mimo jiné patří Tesla Karlín, České vinařské závody, Energoaqua či výrobce pracovních oděvů Otavan Třeboň.
Hodnota majetku podle e15: 11 miliard korun
- věk: 65
- obory: energetika, reality, potravinářství, školství, retail
- zdroj majetku: Prosperita Holding