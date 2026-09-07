75.–80. Pavel a Petr Šeborovi
Dva ze tří zakladatelů a spolumajitelů herního vývojářského studia SCS Software, které je známé zejména díky hře Euro Truck Simulator. Tržby společnosti dál rostly nad miliardu korun, avšak zisk společnosti poklesl. Čeští vývojáři svou vlajkovou loď v podobě kamionového simulátoru neustále rozšiřují, v budoucnu by mohly jejich příjmy ještě více nakopnout chystané verze jejich her pro konzole.
Hodnota majetku podle e15: 10 miliard korun
- věk: 49
- obory: herní průmysl
- zdroj majetku: SCS Software