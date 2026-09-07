81.–86. Jannis Samaras
Podnikatel s řeckými kořeny je majitelem nápojářské skupiny Kofola, kterou po revoluci začal budovat jeho otec Kostas. Loni společnosti mírně klesly tržby i provozní zisk EBITDA, na což měla mít vliv nová cukrová daň na Slovensku i špatné počasí. Nyní Kofola míří ke koupi společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters, která stáčí Bílinskou kyselku a další minerálky a spadla loni do insolvence.
Hodnota majetku podle e15: 9 miliard korun
- věk: 54
- obory: potravinářství
- zdroj majetku: Kofola