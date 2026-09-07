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81.–86. Jannis Samaras

81.–86. Jannis Samaras

81.–86. Jannis Samaras Zdroj: Tereza Kovandová

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Podnikatel s řeckými kořeny je majitelem nápojářské skupiny Kofola, kterou po revoluci začal budovat jeho otec Kostas. Loni společnosti mírně klesly tržby i provozní zisk EBITDA, na což měla mít vliv nová cukrová daň na Slovensku i špatné počasí. Nyní Kofola míří ke koupi společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters, která stáčí Bílinskou kyselku a další minerálky a spadla loni do insolvence.

Hodnota majetku podle e15: 9 miliard korun

  • věk: 54
  • obory: potravinářství
  • zdroj majetku: Kofola

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