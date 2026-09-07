81.–86. Pavol Jakubec
Začátkem loňského roku dokončil prodej 100 procent akcií skupiny I. D. C. Holding. Tradiční slovenský producent cukrovinek, který vyrábí například Horalky od značky Sedita nebo oplatky Mila, od té doby patří irské nadnárodní skupině Valeo Foods. Jakubec je nadále majitelem gumárny Vegum, jež nicméně loni skončila ve ztrátě zhruba 1,5 milionu eur, což však představovalo meziroční zlepšení.
Hodnota majetku podle e15: 9 miliard korun
- věk: 68
- obory: potravinářství, reality, gumárenství
- zdroj majetku: I. D. C. Holding, Vegum