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81.–86. Roman Berger

81.–86. Roman Berger

81.–86. Roman Berger Zdroj: Tereza Kovandová

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Majoritním vlastníkem největší slovenské sázkové kanceláře Niké se stal po smrti svého otce Otta v roce 2023. Firmu, jejíž název nese díky sponzorství i nejvyšší slovenská fotbalová liga, zároveň vede jako generální ředitel. Finanční situace společnosti se loni ve srovnání s předchozím rokem držela na podobné úrovni. Čistý zisk se nepatrně snížil a činil přibližně 41 milionů eur, tedy asi miliardu korun.

Hodnota majetku podle e15: 9 miliard korun

  • věk: 61
  • obory: sázkařský byznys
  • zdroj majetku: Niké

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