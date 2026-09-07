81.–86. Roman Berger
Majoritním vlastníkem největší slovenské sázkové kanceláře Niké se stal po smrti svého otce Otta v roce 2023. Firmu, jejíž název nese díky sponzorství i nejvyšší slovenská fotbalová liga, zároveň vede jako generální ředitel. Finanční situace společnosti se loni ve srovnání s předchozím rokem držela na podobné úrovni. Čistý zisk se nepatrně snížil a činil přibližně 41 milionů eur, tedy asi miliardu korun.
Hodnota majetku podle e15: 9 miliard korun
- věk: 61
- obory: sázkařský byznys
- zdroj majetku: Niké