87.–93. Marek Španěl
Druhá klíčová osoba investiční skupiny SPM Invest, kterou táhne zejména herní studio Bohemia Interactive stojící za úspěšnými tituly jako DayZ nebo Arma. Společnost loni zažila svůj nejúspěšnější rok, její čistý zisk stoupl na 792 milionů korun a prodala přes pět milionů kopií svých her. Do portfolia SPM patří rovněž nemovitosti či média, například Radio Prostor, týdeník Hrot či internetový deník Echo24.cz.
Hodnota majetku podle e15: 8 miliard korun
- věk: 53
- obory: herní průmysl, média, investice
- zdroj majetku: Bohemia Interactive, SPM Invest