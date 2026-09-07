87.–93. Slavomír Pavlíček
S Markem Španělem stojí v čele investiční skupiny SPM Invest. Do ní letos přikoupili tradičního českého výrobce kožešinové módy Kara Trutnov. Od loňska mají podíl také v hokejovém klubu HC Dukla Jihlava, který se letos neúspěšně pokoušel o návrat do nejvyšší české soutěže. Nejvýznamnější společností ve skupině je videoherní studio Bohemia Interactive, u jehož zrodu Pavlíček se Španělem sami stáli.
Hodnota majetku podle e15: 8 miliard korun
- věk: 61
- obory: herní průmysl, média, investice
- zdroj majetku: Bohemia Interactive, SPM Invest