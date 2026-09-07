94.–100. Dalibor Dědek
Majitel holdingu Jablotron Group, která vyrábí zabezpečovací a komunikační techniku, má také řadu filantropických projektů. Po vypuknutí války na Ukrajině založil iniciativu Dárek pro Putina, jež dokázala od té doby vybrat přes 1,5 miliardy korun pro ukrajinskou armádu. Letos Dědek každému svému zaměstnanci předal pět tisíc korun s tím, že je mohou věnovat libovolné nadaci podle svých představ.
Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun
- věk: 69
- obory: zabezpečovací technika, IT
- zdroj majetku: Jablotron Group