94.–100. Pavel Juříček
Je majitelem společnosti Brano Group vyrábějící automobilové součástky například pro Škodu Group či Volvo. Působí také v USA a Číně. Juříček, který je člen hnutí ANO a v minulosti byl i poslancem, vedení firmy postupně předává svému synovi Václavovi a dceři Lence. Finanční výsledky se Branu v minulém roce zhoršily, a to vlivem celkové krize v automobilovém průmyslu.
Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun
- věk: 69
- obory: automobilový průmysl
- zdroj majetku: Brano Group