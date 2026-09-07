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94.–100. Pavel Juříček

94.–100. Pavel Juříček

94.–100. Pavel Juříček Zdroj: Tereza Kovandová

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Je majitelem společnosti Brano Group vyrábějící automobilové součástky například pro Škodu Group či Volvo. Působí také v USA a Číně. Juříček, který je člen hnutí ANO a v minulosti byl i poslancem, vedení firmy postupně předává svému synovi Václavovi a dceři Lence. Finanční výsledky se Branu v minulém roce zhoršily, a to vlivem celkové krize v automobilovém průmyslu.

Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun

  • věk: 69
  • obory: automobilový průmysl
  • zdroj majetku: Brano Group

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