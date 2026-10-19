Běžné řidičské chyby zabily v září 46 lidí. Kampaň pojišťoven varuje před rychlostí i nepozorností
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- Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí, přičemž 46 obětí připadá na běžné řidičské chyby a nepozornost.
Nejvíce úmrtí si vyžádalo přejetí do protisměru, nepřizpůsobení rychlosti a nevěnování se řízení.
Průzkum České asociace pojišťoven ukázal, že 92 procent řidičů považuje malý odstup za nebezpečný, přesto ho 51 procent běžně nedodržuje.
Během září zemřelo na českých silnicích podle nejnovějších údajů Policie ČR 49 lidí. Z toho 46 obětí připadá na příčiny, které preventivní kampaň České asociace pojišťoven „Normální řízení zabíjí“ označuje jako „normální řízení“.
Za prvních devět měsíců roku policie eviduje celkem 290 obětí nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Po odečtení 22 obětí u položek agresivity za volantem zůstává 268 obětí běžných řidičských chyb.
„Vážným nehodám často nepředchází extrémní hazard, ale běžné řidičské chyby. Nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru nebo nepozornost patří mezi situace, které mnozí řidiči považují za součást běžného provozu. Právě na tento rozpor kampaň Normální řízení zabíjí upozorňuje,“ říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
Nejčastější příčiny tragédií
Podrobná data za září ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přejetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo 11 lidí. Osm obětí připadlo na nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky. Při 1 644 nehodách, kdy se řidič plně nevěnoval řízení, zemřelo šest lidí. Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem stálo za 416 nehodami a jedním úmrtím.
„Všechny tyto příčiny výrazně zmenšují prostor pro bezpečné zvládnutí kritické situace,“ uvádí ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď.
Znalost rizika v praxi selhává
Reprezentativní výzkum České asociace pojišťoven mezi 1 017 řidiči ukázal výrazný rozdíl mezi znalostí rizika a vlastním rozhodováním. Nedostatečnou bezpečnou vzdálenost považuje za nebezpečnou 92 procent řidičů, přesto 51 procent připouští, že ji samo nedodržuje.
Podle 55 procent respondentů řidiči porušují pravidla proto, že mají pocit, že situaci mají pod kontrolou. Polovina dotázaných se domnívá, že řidiči své jednání nepovažují za nebezpečné.
„U ostatních řidičů dokážeme rizikové chování rozpoznat velmi rychle. Když se ale podobná situace týká nás samotných, často si ji racionalizujeme. Pokud takové jednání opakovaně projde bez následků, začínáme ho považovat za méně nebezpečné, než ve skutečnosti je,“ vysvětluje krizová interventka Jana Mottlová.
Projekt doplní dokument
Součástí preventivního projektu je dokumentární film Jediná vteřina režiséra Víta Klusáka a společnosti Hypermarket Film. Zachycuje čtyři příběhy lidí, jejichž životy zásadně změnila dopravní nehoda, a ukazovat bude rozhodnutí, která jí předcházela, i její následky. Neveřejná premiéra dokumentu proběhne 26. října v kině Lucerna, v polovině listopadu bude film uveden na platformě Oneplay.
Celá kampaň Normální řízení zabíjí je financována z Fondu zábrany škod.