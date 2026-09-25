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J&T ARCH ve druhém čtvrtletí připsal korunovým investorům 3,83 %. K růstu přispěla transakce EPH s TotalEnergies

JT, ARCH

JT, ARCH Zdroj: Profimedia.cz

mig
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  • Korunová růstová třída fondu J&T ARCH Investments se ve druhém čtvrtletí zhodnotila o 3,83 procenta, eurová o 3,50 procenta.
  • Fond uzavřel čtvrtletí s aktivy 212,6 miliardy korun. 
  • Výsledek podpořilo dokončení transakce EPH s TotalEnergies i růst některých veřejně obchodovaných titulů v portfoliu.

 

Korunová růstová třída investičních akcií fondu J&T ARCH Investments se ve druhém čtvrtletí 2026 zhodnotila o 3,83 procenta, eurová o 3,50 procenta. Fond čtvrtletí uzavřel s aktivy pod správou ve výši 212,6 miliardy korun.

Významnou část výsledku tvořila investice do fondu J&T Alliance, která se ve druhém čtvrtletí zhodnotila o 3,8 procenta. Výsledek táhlo především přecenění 44procentního podílu v EPH.

„Ve druhém čtvrtletí se do našeho ocenění EPH naplno promítlo dokončení transakce s TotalEnergies. Druhým významným faktorem bylo přecenění podílu ve Slovenských elektrárnách, které souvisí s pozitivním vývojem na projektu výstavby čtvrtého bloku v jaderné elektrárně Mochovce a příznivým vývojem na komoditních trzích,“ říká Adam Tomis, investiční ředitel J&T Finance Group a člen investičního výboru J&T ARCH Investments.

Dařilo se i veřejně obchodovaným titulům

Pozitivně k výsledku přispívaly také veřejně obchodované tituly napříč portfoliem. Investice do Allwynu prostřednictvím JTFG Fund IV se zhodnotila o 12,5 procenta. Pozice v MONETA Money Bank po započtení dividendy ve výši 11,5 koruny na akcii přidala 7,3 procenta.

Investice do EMMA Alpha Holding se zhodnotila o 13 procent, především díky vývoji akcií rumunské Premier Energy. Investice prostřednictvím JTFG Fund II, jehož jediným aktivem jsou akcie Tatry mountain resorts, vzrostla o 15,5 procenta.

Korunová růstová třída zakončila červen na hodnotě 2,1397 koruny za investiční akcii, eurová na 1,8945 eura. Za posledních dvanáct měsíců dosáhlo vyhlašované zhodnocení 12,39 procenta v korunách a 11,04 procenta v eurech.

U dividendových tříd se do červnové hodnoty investičních akcií promítlo rozhodnutí valné hromady o výplatě podílu ze zisku. U korunové byla schválena dividenda 118,76 koruny na akcii a hodnota investiční akcie ve druhém čtvrtletí klesla o 5,61 procenta. U eurové činila dividenda 6,41 eura na akcii a hodnota investiční akcie klesla o 6,84 procenta.

Po započtení dividend dosáhlo jejich zhodnocení za posledních dvanáct měsíců 12,42 procenta v korunách a 11,12 procenta v eurech.

J&T ARCH Investments ve druhém čtvrtletí nerealizoval žádnou novou přímou investici. Změny ve složení portfolia tak byly především výsledkem rozdílného vývoje jeho stávajících aktiv.

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