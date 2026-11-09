Lenka Zlámalová zve na svůj podcast Zlámaný Topol, výtěžek věnuje Vojenskému fondu solidarity
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- Komentátorka a analytička Lenka Zlámalová uvede podcast na Army film festivalu.
- Debata se zaměří na rozdíly i překvapivé podobnosti při práci s lidmi v armádě a v byznysu.
- Natáčení se koná ve čtvrtek 12. listopadu v pražském kině Atlas.
O zkušenosti z vojenského prostředí i businessu se s Lenkou Zlámalovou podělí známý mentální kouč Marian Jelínek z NEWTON University, velitel 102. průzkumného praporu podplukovník Gustav Lakoš a Robert Vacek, provozní ředitel společnosti obranného průmyslu U&C UAS.
Armáda i firmy potřebují schopné lidi, kteří dokážou přijmout odpovědnost, překonávat překážky, rozhodovat se a dosahovat stanovených cílů. Pracují však v prostředí, které má odlišná pravidla, hodnoty i očekávání.
Debata se zaměří na rozdíly i překvapivé podobnosti při práci s lidmi v armádě a v byznysu. Od motivace a náboru přes výběr a rozvoj zaměstnanců až po leadership, pravomoc a odpovědnost.
Jak poznat člověka, který dokáže obstát pod tlakem, překonávat překážky a přijímat odpovědnost? Hledá armáda a byznys ve skutečnosti stejné vlastnosti? A lze tyto vlastnosti člověka naučit, nebo je musí mít už při vstupu?
Debata nabídne konfrontaci dvou světů, které mohou působit velmi odlišně. Ve skutečnosti však oba stojí před stejnou otázkou: Jak získat správné lidi, rozvíjet jejich potenciál a přimět je, aby společně dokázali víc než každý sám?
- Termín: čtvrtek 12. listopadu, 18:00 hod.
- Místo: Kino Atlas, Ke Štvanici 371/4, Praha 8 - Karlín
- Vstupenky k zakoupení zde
Czech News Center je hlavním mediálním partnerem Army film festivalu.