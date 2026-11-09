Známá rodinná firma z Moravy končí. Proslavily ji čokoládové speciality, teď vyprodává zásoby
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- Výrobce čokoládových specialit z jižní Moravy oznámil po šesti letech konec.
- Majitelky chtějí dát před podnikáním přednost rodině.
- Společnost nyní rozprodává své výrobky.
Po šesti letech na trhu končí jihomoravská rodinná firma Zamlsej z Horních Bojanovic, která se proslavila především ručně vyráběnými sladkostmi a takzvanými čokobombami. Podnik, který v roce 2020 založily matka s dcerou, oznámil své rozhodnutí na Instagramu, kde ho sleduje více než 23 tisíc lidí. Jako hlavní důvod ukončení podnikání uvádí snahu upřednostnit rodinu a vzájemné vztahy.
„Zamlsej je naše rodinná firma, do které jsme vložily nejen spoustu práce, ale především celé naše srdce. Podnikání s rodinou nám přineslo mnoho nezapomenutelných okamžiků, ale také výzev. A právě proto jsme se rozhodly dát nyní přednost rodině, vzájemným vztahům a novým životním kapitolám,“ uvedly zakladatelky. Rozhodnutí podle nich předcházely dlouhé měsíce přemýšlení. „Rozhodně to nebylo lehké rozhodnutí, ale věříme, že je správné. I když to teď opravdu bolí,“ dodaly.
Pod oznámením se začaly objevovat reakce zákazníků, kteří nad koncem oblíbené značky vyjadřují lítost. „To je taková škoda. Vaše dobroty jsou výborné a ještě jsem nezkusila všechny,“ napsala jedna z uživatelek. Někteří komentující se zároveň začali zajímat o případný výprodej cukrářského vybavení firmy.
Firma spustila výprodej a slevy
Zamlsej se zaměřuje na ruční výrobu netradičních sladkostí. Mezi její nejznámější produkty patří čokobomby, tedy čokoládové koule s náplní, které se po zalití horkým mlékem rozpustí a vytvoří sladký nápoj. V sortimentu má také drinkové a ovocné bomby, jedlé krystaly, pralinky nebo dárkové sady.
„Od ostatních se vedle poctivé české výroby lišíme i tím, že naše produkty tě dostanou svou nevšedností a originalitou,“ stojí na e-shopu Zamlsej, na kterém nyní firma mimo jiné nabízí řadu výrobků s označením „Naposledy“ a některé produkty prodává se slevou 15 procent.
Redakce e15 firmu oslovila s dotazem, kdy přesně plánuje výrobu a prodej definitivně ukončit a zda za rozhodnutím stojí výhradně rodinné důvody, nebo se na něm podílela také ekonomická situace podniku. Do vydání článku společnost na dotazy neodpověděla.
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