Rapper, vizionář i šéf pro F1. Do Prahy míří A$AP Rocky, který mění kulturní vliv v miliony dolarů
- Americký rapper, módní ikona a podnikatel A$AP Rocky vystoupí 4. října 2026 v pražské O2 areně v rámci světového turné ke svému čtvrtému albu Don't Be Dumb.
- Umělec s odhadovaným jměním 30 milionů dolarů vybudoval diverzifikované byznysové impérium zahrnující agenturu AWGE, vlastní značku whisky i kreativní řízení značek Ray-Ban či Puma v F1.
- Vstupenky na pražský koncert jdou do prodeje přes síť Ticketmaster a oficiální kanály, podzimní rapovou nabídku v Praze navíc doplní vystoupení rapperů OsamaSon a EST Gee.
Newyorský rapper, módní ikona a byznysmen A$AP Rocky vystoupí 4. října 2026 v pražské O2 areně. Zastávka v české metropoli je součástí jeho celosvětové šňůry Don’t Be Dumb World Tour, která čítá celkem 42 koncertů. Po osmi letech tak umělec přiváží na velká pódia své čtvrté studiové album Don’t Be Dumb, které ještě před oficiálním vydáním překonalo hranici jednoho milionu pre-savů na platformě Spotify, čímž se stalo nejočekávanějším hip-hopovým počinem v historii této služby.
Byznysmen v obleku rappera
A$AP Rocky se však dávno neprofiluje pouze jako hudebník. V posledních letech se stal ukázkovým příkladem umělce, který dokázal svůj kulturní vliv systematicky přetavit v diverzifikované podnikatelské portfolio. Jeho čisté jmění se podle odhadů ze srpna 2026 pohybuje kolem 30 milionů dolarů (jeho partnerka Rihanna drží jmění odhadované na jednu miliardu dolarů).
Základním stavebním kamenem jeho podnikatelského impéria je agentura a kreativní kolektiv AWGE, založený v letech 2013/2014. AWGE nefunguje pouze jako merchandisingová značka, ale jako plnohodnotné kreativní studio a produkční dům zastřešující hudbu, videoklipy, módní kolekce i projekty dalších autorů.
Kreativní ředitel v F1 i u Ray-Ban
V módním a luxusním průmyslu přitom Rocky překračuje rámec běžných rapperských kolaborací:
Ray-Ban: Zastává pozici kreativního ředitele a určuje celkové vizuální směřování značky.
Puma & Formule 1: Působí jako kreativní ředitel partnerství Pumy s F1 a navrhuje kapsulové kolekce propojující motorsport se streetwearem (poprvé se výrazněji podepsal pod kolekci k Velké ceně Miami).
Chanel: Stal se oficiálním ambasadorem tohoto prestižního francouzského módního domu.
Ostatní značky: V minulosti úspěšně spolupracoval se značkami Gucci, Adidas či Converse. V New Yorku navíc provozoval konceptuální obchod A$AP Bodega.
Vedle módního sektoru vlastní značku kanadské whisky Mercer + Prince a v uplynulém roce vstoupil i do filmové branže díky rolím ve dvou snímcích nezávislého studia A24 (Highest 2 Lowest a If I Had Legs I’d Kick You).
Informace o pražském koncertu
Termín: neděle 4. října 2026
Místo: O2 arena, Praha (kapacita 18 tisíc diváků)
Prodej lístků: Oficiální sítě Ticketmaster a další autorizovaní prodejci
Pražské vystoupení A$AP Rockyho doplní podzimní nabídku zahraničního rapu v české metropoli – 29. září 2026 vystoupí v klubu SaSaZu rapper OsamaSon a 18. října 2026 se v Rock Café představí EST Gee.