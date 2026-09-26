Kolik vydělá uklízečka v Praze a kolik v Liberci? Žebříček jedné z nejhůř placených prací překvapí
- Mzdy nekvalifikovaných zaměstnanců nekopírují průměrnou mzdu po krajích.
Praha propadla, který kraj naopak překvapil?
Kde berou uklízečky nejvíc peněz?
Jak se liší výdělky jedné z nejhůře ohodnocených prací v Česku? Podívejte se na žebříček sestavený podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí, který srovnává průměrnou hrubou měsíční mzdu uklízeček v roce 2025.
14. Ústecký kraj
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 25 360
Nízké ohodnocení v Ústeckém kraji může souviset mimo jiné se situací na trhu práce. Ústecký kraj se dlouhodobě potýká s nejvyšší nezaměstnaností v Česku. Na konci roku 2025 dosahoval podíl nezaměstnaných na sedm procent, u žen dokonce bezmála na osm procent. Na jedno pracovní místo v kraji připadá více než osm uchazečů, což je dvakrát víc než celorepublikový průměr. Větší nabídka pracovní síly tak může omezovat tlak na růst mezd, zejména u profesí s nižšími kvalifikačními požadavky.
13. Moravskoslezský kraj
Ostrava |
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 25 435
V Moravskoslezském kraji se daří držet poměrně rychlý růst mezd. Na začátku letošního roku zde vzrostla průměrná mzda skoro o deset procent, což je nejvíc v Česku. U nekvalifikovaných zaměstnanců to ale data nepotvrzují, protože například uklízečky mají v kraji druhou nejnižší mzdu v Česku. Přestože v Moravskoslezském kraji mzdy rostou, celkově ještě stále zůstávají pod celorepublikovým průměrem.
12. Olomoucký kraj
Olomouc |
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 25 926
Umístění Olomouckého kraje do značné míry kopíruje celkově nižší úroveň výdělků v Česku. Loni byla průměrná mzda v kraji druhá nejnižší v Česku. Podobný obrázek se proto nabízí i mezi méně kvalifikovanými pracovními silami. Pomocníci, uklízečky a další nekvalifikovaní zaměstnanci si v kraji v roce 2025 vydělávali méně než 30 tisíc korun měsíčně.
11. Praha
Praha |
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 26 839
Praha na konci tohoto žebříčku je velkým překvapením. Průměrná mzda v roce 2026 přesáhla v Praze 60 tisíc korun měsíčně a je jednoznačně nejvyšší v Česku. U špatně placených prací je to ale úplně jinak. Navzdory vysokým životním nákladům, které se s Prahou pojí, si nekvalifikovaní pracovníci vydělají v průměru jenom 30 tisíc měsíčně, v případě uklízeček ještě méně.
10. Pardubický kraj
Pardubice |
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 26 864
Pardubický kraj patří dlouhodobě k regionům s nižšími výdělky. Místní ekonomika je výrazně orientovaná na průmysl, který zaměstnává velkou část zdejších pracovníků. Mzdové rozdíly mezi zaměstnanci jsou zároveň v Pardubickém kraji relativně malé. Nízká pozice uklízeček tak zapadá do celkového obrazu regionu, kde jsou výdělky spíše nižší, ale také rovnoměrněji rozložené.
9. Plzeňský kraj
Plzeň
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 26 892
Průmysl je typický také pro Plzeňský kraj. Právě technické a průmyslové profese přitom patří mezi ty, které zdejší mzdovou úroveň táhnou vzhůru. Například řemeslníkům a opravářům vzrostly v roce 2025 mzdy o více než desetinu. U pomocných a nekvalifikovaných profesí, kam spadá také řada úklidových pracovníků, je ale mzdová úroveň výrazně nižší. Uklízečky tak z celkově poměrně vysokých mezd v regionu těží podstatně méně.
8. Královehradecký kraj
Hradec Králové
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 26 968
Specifikem Královéhradeckého kraje je poměrně silný cestovní ruch, který vytváří poptávku po úklidových pracovnících v hotelech, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních. Výraznou roli hrají především Krkonoše, které patří k turisticky nejvytíženějším oblastem v zemi. Práce v cestovním ruchu je ale zároveň výrazně sezonní. Největší poptávka přichází během zimní lyžařské a letní turistické sezony. Vedle klasických pracovních poměrů se tak část úklidových prací může odehrávat také prostřednictvím kratších či sezonních úvazků.
7. Jihočeský kraj
České Budějovice |
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 27 060
Jižní Čechy patří k regionům, kde jsou hůře placené pomocné a nekvalifikované profese obecně. Do této široké skupiny patří vedle úklidových pracovníků například pomocníci ve výrobě, kuchyních nebo při přípravě potravin. V roce 2025 měli právě tito zaměstnanci v Jihočeském kraji nejnižší průměrnou mzdu ze všech krajů. Uklízečka s měsíční mzdou ve výši 27 tisíc zůstává nejhůře placenou prací v tomto samosprávném celku.
6. Kraj Vysočina
Jihlava |
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 27 240
Oproti jiným krajům jsou na tom uklízečky na Vysočině malinko lépe. To je ovšem v kontrastu s celkovou mzdovou úrovní. Ta zůstává pod celorepublikovým průměrem, a region tak nepatří mezi tradičně nejlépe platící části země. U pomocných profesí ale tento odstup není tak výrazný.
5. Karlovarský kraj
Karlovy Vary |
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 27 438
V Karlovarském kraji se dlouhodobě drží nejnižší průměrná mzda v celém Česku. Uklízečky se ale v celkovém pořadí dostávají do lepší poloviny. Specifikem kraje je lázeňství a mimořádně silné zastoupení cestovního ruchu. Hotely, penziony, lázeňská zařízení nebo restaurace zde tvoří výraznější část místní ekonomiky než v jiných částech země a vytvářejí také poptávku po úklidových pracovnících. Karlovarský kraj má dokonce nejvyšší podíl firem a podnikatelů působících v ubytování, stravování a pohostinství v celém Česku.
4. Jihomoravský kraj
Brno |
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 27 841
Jihomoravský kraj patří díky Brnu k hlavním centrům dobře placené kvalifikované práce. Silné zastoupení zde mají vysoké školy, výzkum nebo technologické firmy a specialisté se v porovnání s ostatními kraji řadí výdělky ke špičce. U hůře placených profesí už ale náskok regionu tak výrazný není. Uklízečky ale na druhou stranu nejsou v kraji nejhůře placenou prací. Nejnižší mzdy v kraji mají podle dat ministerstva pomocné síly v kuchyni.
3. Zlínský kraj
Zlín |
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 27 846
Zlínský kraj dlouhodobě patří k oblastem s nižšími mzdami. V roce 2025 skončil v celkovém srovnání krajů třetí od konce. V případě uklízeček se ale tento odstup od bohatších regionů prakticky neprojevuje. Vydělávají zde například více než v Praze nebo Plzeňském kraji, přestože celková mzdová úroveň je v obou těchto regionech výrazně vyšší.
2. Středočeský kraj
Praha, Staré Město |
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 27 851
Středočeský trh práce je přitom výrazně propojený s hlavním městem. Praha nabízí pracovní příležitosti velké části obyvatel kraje a zároveň ovlivňuje úroveň mezd u středočeských zaměstnavatelů, kteří o pracovníky soutěží s firmami z metropole. Tento vliv se projevuje i v celkových výdělcích. Středočeský kraj se dlouhodobě drží hned za Prahou mezi nejlépe platícími regiony. U uklízeček je ale situace nezvyklá v tom, že středočeské mzdy ty pražské dokonce převyšují.
1. Liberecký kraj
Liberec |
Průměrná mzda uklízečky v roce 2025: 28 668
Nejvyšší mzdu pobírají uklízečky v Libereckém kraji. Oproti poslednímu Ústeckému kraji si za celý rok vydělají skoro o 40 tisíc korun více. Liberecký kraj přitom nepatří mezi regiony s nejvyššími výdělky. Dobře jsou zde ale placené právě profese na opačném konci mzdového žebříčku. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, mezi které patří také řada úklidových profesí, měli v roce 2025 nejvyšší průměrnou mzdu ze všech krajů.