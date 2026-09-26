Odchod Ukrajinců by tvrdě zasáhl nejen české zdravotnictví. Okamura je vrchní xenofob, říká exministr Pilip
- Okamurovy výzvy k odchodu Ukrajinců podle exministra financí Ivana Pilipa nedávají smysl, bez migrace česká ekonomika zkolabuje.
- Zadlužování vlády všichni odneseme, náraz do zdi přijde do deseti let, tvrdí exministr v pořadu FLOW.
- Pilip tvrdí, že Motoristé vládu nepohlídali v rozpočtu, jak slibovali, a mohou se stát časovanou bombou pro stabilitu Babišovy koalice.
Návrh státního rozpočtu se schodkem 386 miliard v době, kdy ekonomika roste a nezaměstnanost je na nízké úrovni, je podle bývalého ministra financí a viceprezidenta Evropské investiční banky Ivana Pilipa ekonomicky neobhajitelný. Zvyk provozovat stát na stomiliardové dluhy se podle něj stal nebezpečnou normou. A platit za to dle jeho slov budeme muset v nejbližších letech nedobrovolně všichni.
„Náraz do zdi nepřijde za rok nebo za dva, Česko ze dne na den nezbankrotuje. Během pěti až deseti let se ale situace zhorší dramaticky. A čím déle budeme nepopulární kroky odkládat, o to tvrdší a bolestivější pak pro všechny občany budou,“ uzavírá Pilip.
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Bývalý ministr financí je přesvědčen, že v budoucnu se neobejdeme bez zvýšení daní a velké restrukturalizace výdajů. Bude nutné přenastavit efektivitu systémů ve školství, zdravotnictví i třeba u policie.
Bez Ukrajinců se ekonomika zhroutí
Vedle samotného zadlužování vidí Pilip zásadní problém v tom, jak politická reprezentace přistupuje k demografické krizi. Stárnutí populace a odchod silných ročníků do důchodu podle něj vyžaduje dva zásadní kroky, kterým se politici vyhýbají: opětovné zvýšení věku odchodu do důchodu na 67 až 68 let a řízenou pracovní migraci.
Ivan Pilip
Ivan Pilip je ekonom a bývalý politik. V letech 1994–1997 byl ministrem školství a v letech 1997–1998 ministrem financí v Klausových vládách a ve vládě Josefa Tošovského. V roce 1998 spoluzakládal Unii svobody. V letech 2004–2007 působil jako viceprezident Evropské investiční banky, jako první zástupce zemí, které vstoupily do EU v roce 2004. Ekonomii vystudoval na VŠE v Praze, postgraduálně v Madridu. Dnes se věnuje nakladatelské činnosti.
Ostře se v této souvislosti vymezuje proti rétorice předsedy SPD Tomia Okamury. „Když nám tady vrchní xenofob, toho času i shodou opravdu nešťastných a ostudných náhod předseda Poslanecké sněmovny, navrhuje, aby odešli všichni Ukrajinci, tak je to nebezpečný hazard. Jen si představme, co by se stalo s ekonomikou. Okamžitě se nám zhroutí sociální systém, zdravotnictví, restaurace i stavebnictví,“ upozorňuje v rozhovoru pro pořad FLOW Pilip.
Past pro koalici
Předvolební sliby Motoristů nebo SPD o vyrovnaném rozpočtu považuje Pilip za pouhá hausnumera lidí, kteří o sestavování státního rozpočtu podle něj nic nevědí. Právě očekávání voličů Motoristů však mohou znamenat časovanou bombu pro stabilitu Babišovy vlády. Pokud budou voliči po Motoristech požadovat plnění slibů o rozpočtové odpovědnosti, dostane to koalici pod obrovský tlak. A může to nakonec ohrozit celou koalici.
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