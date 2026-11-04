Stavaři i strojaři chybějí. Zlínský kraj a firmy sázejí na praxi i nový typ bakalářů
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- Zlínský kraj, stavební firmy a školy hledají cesty, jak řešit kritický nedostatek techniků zapojením žáků do reálné praxe.
Ve hře je vznik prakticky zaměřeného „stavebního bakaláře“, sdílení školních dílen i intenzivnější rekvalifikace dospělých.
Celorepubliková roadshow Future Builders odstartovala ve Zlíně odbornou konferencí zástupců samosprávy, byznysu a vzdělávacích institucí.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví zahájil celorepublikovou sérii setkání Future Builders s cílem podpořit vzdělávání kvalifikovaných techniků a reagovat na potřeby regionálního trhu práce. V Technologickém inovačním centru ve Zlíně jednali hejtman Radim Holiš a radní pro školství Jindra Mikuláštíková se zástupci stavebních podniků, řediteli základních a středních škol i kariérními poradci. Tématem byla konkrétní opatření, jak připravovat budoucí techniky a propojit výuku s reálnou praxí. Na workshop navázala diskuse s žáky osmých a devátých tříd a praktická ukázka moderních stavebních technologií včetně dronů a robotiky.
Zlínský kraj rozvíjí propojování vzdělávání a zaměstnavatelů dlouhodobě, mimo jiné prostřednictvím krajského Centra kariérového poradenství, které funguje od roku 2018. V roce 2025 se do jeho aktivit zapojilo téměř 150 základních škol, přes 50 středních škol a více než 80 firem; přímo se zaměstnavateli se setkalo přes 2 300 žáků. Od září 2026 navíc v regionu běží pilotní duální praktické vyučování, které spustilo Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě s Českou zbrojovkou. Studenti část praktické výuky absolvují přímo v provozu podniku.
Ve Zlínském kraji odstartovala roadshow Future Builders, ilustrační foto |
Zástupci škol na zlínském setkání vyzdvihli potřebu funkční sítě kontaktů na konkrétní podniky. Ředitelé i poradci díky tomu získávají přímou vazbu pro domlouvání exkurzí, dílen a odborného výcviku. Jako funkční příklad z praxe základních škol zazněly simulace výběrových řízení, které organizuje například ZŠ Vsetín, Rokytnice.
Hejtman Radim Holiš zdůraznil, že žáci mají dostat příležitost poznat obory v reálném provozu, samotné rozhodnutí o studiu však musí zůstat na nich. Region podle něj vedle stavařů postrádá také strojaře a další technické profese. Upozornil rovněž, že je nutné oslovit i dospělé formou rekvalifikací, přičemž samotné podniky by měly přesně definovat své profesní požadavky i podobu doplňkového vzdělávání.
Zapojení rodičů
Účastníci se shodli, že při volbě oboru rozhoduje osobní zkušenost žáků a zapojení rodičů. Vedle velkých veletrhů a burz škol mají význam menší cílené návštěvy konkrétních provozů a učeben, kde rodiny získají reálnou představu o pracovním prostředí i finančním uplatnění. Zlínský kraj proto na pátek 15. ledna 2027 připravuje Celokrajský den otevřených dveří, během něhož otevřou zázemí vybrané školy společně se svými partnerskými podniky.
Další prostor pro spolupráci představuje vazba mezi základními a středními školami. Vláda zavádí povinnou polytechnickou výuku na základních školách od následujícího roku, což otevírá otázku sdílení dílenského vybavení a personálních kapacit středních odborných učilišť.
Radní pro školství Jindra Mikuláštíková poukázala také na vysokou míru nedokončených studií na technických vysokých školách. Cestou k nápravě by podle ní mohlo být užší provázání vysokoškolského studia s průmyslem. Přítomné stavební firmy podpořily její návrh na zavedení ryze prakticky zaměřeného bakalářského programu pro vybrané stavební specializace.
Řemeslo i špičkové technologie
Součástí programu byla diskuse se žáky končících ročníků základních škol o bariérách při výběru technických směrů. Debata se stočila k řemeslu jako příležitosti pro samostatné podnikání i k faktu, že kvalifikovaný řemeslník dnes často dosahuje vyšších příjmů než řada vysokoškoláků. Zástupci firem zároveň připomněli, že moderní stavebnictví nepoptává pouze manuální profese a projektanty, ale také IT specialisty na umělou inteligenci, udržitelnost a robotiku.
Ve Zlínském kraji odstartovala roadshow Future Builders, ilustrační foto |
V rámci doprovodného programu, který zajistil Nadační fond Řemeslo pomáhá, si přes 200 žáků vyzkoušelo stavební postupy a seznámilo se s technologiemi od digitálního zaměřování přes drony až po robotické mechanismy.
„Nedostatek odborníků musíme řešit systémově na celostátní úrovni, ale i cílenou prací v regionech. Pravidelně jednáme s politickou reprezentací, ministerstvem průmyslu a obchodu i ministerstvem školství. Za poslední roky se podařilo například zavést polytechnickou výuku na základní školy nebo prosadit mistrovskou zkoušku pro zkušené řemeslníky,“ uvedl Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
Dodal, že funkční řešení závisí na přímé komunikaci ředitelů, podniků a samospráv v jednotlivých krajích. Svaz plánuje s formátem Future Builders navštívit všechny regiony Česka.