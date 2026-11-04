Vyrob v Číně, prodej v Evropě. Volkswagen otevřel Pandořinu skříňku
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- Krize nutí koncern Volkswagen šetřit i tam, kde to bylo dříve nemyslitelné.
Ve hře je obrat dosavadního postupu naruby: některá v Číně vyráběná auta by tak mohla ve formě rozmontovaných sad putovat do Evropy.
Pro český autoland to může být nenápadný, zato velmi nebezpečný signál.
Jako by nestačily krize, které musí řešit koncern Volkswagen na domácí evropské půdě. Management německého kolosu tvrdě naráží také v Číně. Největší světový trh s osobními automobily letos zažívá prudký propad, tamní prodeje nových vozů se od ledna do září propadly meziročně o 22 procent na 13,3 milionu.
Samotnému koncernu se odbyt vypařoval ještě mnohem rychleji. Za celý rok se snížil o 30 procent, ve třetím čtvrtletí pád zrychlil dokonce na 38 procent. To je problém nejen z hlediska tenčících se tržeb a zisků, ale i z pohledu vytížení čínských továren VW. Množství vozů, které VW v Číně zatím letos udal – téměř 1,4 milionu – tak patrně ani zdaleka neodpovídá výrobním kapacitám, kterými v Říši středu disponuje.
Volkswagen mění strategii
Prudké pohyby trhu, který si zatím neumí poradit se spořivým čínským spotřebitelem, proto nutí Volkswagen ke změně strategie. Ta bude mnohem více sázet na export, upozorňuje německý odborný portál Automobilwoche. Zjistil, že se VW chystá zřídit výrobní závod v Turecku a podepsal dohodu s tamním dovozcem Doğuş Otomotiv. S myšlenkou vlastního závodu v Turecku koncern kalkuloval už v minulosti, v roce 2020 ale projekt zamítl a v zemi žádný závod dosud nemá.
Aktuální plán počítá s tím, že VW vybrané modely v Číně vyvine, vyrobí a ve formě CKD sad – „stavebnic“ – exportuje do Turecka, kde vozy finálně smontuje. VW se k tématu zatím odmítá vyjádřit, turecký dovozce už naopak podpis dohody potvrdil s tím, že hodlá tureckému trhu nabídnout „produkty s vysokou přidanou hodnotou a pokročilou technologií“.
Jen u tureckého trhu, kde se do září prodalo 630 tisíc nových dominantně spalovacích osobních automobilů, by přitom nemuselo zůstat. V Číně vyráběné a v Turecku montované vozy by mohly zamířit na trhy do Evropy, Afriky, jihovýchodní Asie nebo Jižní Ameriky.
„Montáž z rozložených sad je u evropských automobilek dlouho zavedený model, hlavně kvůli úspoře na clech a daních. Škoda Auto a koncern VW takto historicky vyráběly například v Indii, v ruské Kaluze nebo v Nižném Novgorodu. Aktuální krok VW je výjimečný tím, že jde opačným směrem: vývoj a díly z Číny, montáž v Turecku a evropský trh jako cílová destinace. Dává to smysl. VW už do vývoje modelů v Číně investoval, a když tamní trh slábne, chce modely prodat i jinde,“ domnívá se Zdeněk Dušek, partner poradenské EY a expert na automobilový průmysl.
O které konkrétní modely by se mělo jednat, zatím není jasné, patrně to však mají být ty, které VW zhotovuje spolu s čínskou automobilkou FAW, uvádí Automobilwoche. Připomíná, že z linek Volkswagen-FAW už sjíždí například VW Magotan, tedy čínská varianta Passatu, nebo modely značek Jetta a Audi. V současné době také uvádí na tamní trh elektrický model ID. Aura T6, na který bylo v Číně přijato přes třicet tisíc objednávek. Sedany Magotan a Sagitar vyváží VW-FAW na Blízký východ od loňského září.
„VW má v Evropě nevytížené továrny, existenčně ohrožené jsou v Německu hned čtyři. Nebude chtít dovážet modely, které by konkurovaly autům vyráběným v EU. Půjde nejprve o test na konkrétním modelu, poté případně o škálování,“ dodává Dušek.
Propad zisku o 99 procent
Koncern prochází nejnáročnějším obdobím ve své historii, čelí propadu prodejů, zisků i hodnoty akcií. Jeho provozní zisk se za tři čtvrtletí letošního roku smrskl meziročně o 99 procent na v přepočtu 2,4 miliardy korun, významnou roli sehrály mimořádné odpisy v dceřiném Porsche a náklady na restrukturalizaci.
Vývoz v Číně vyvíjených a vyráběných vozů do Turecka a případně i na některé jiné evropské trhy by tak mohl představovat další způsob, jak ušetřit, vzhledem k nižším nákladům v Číně. Turecko je navíc už od roku 1996 v celní unii s EU, vůz smontovaný v Turecku tak může putovat na eurounijní trh i bez standardního 10procentního dovozního cla.
Z výrobní linky závodu společnosti FAW-Volkswagen v čínském Čchang-čchunu v severovýchodní provincii Ťi-lin sjela 3. července 2024 nová verze modelu Volkswagen Magotan. Stala se jubilejním 28miliontým vozem vyrobeným společným podnikem FAW-Volkswagen. |
„Projekt je ve fázi memoranda, bez rozhodnutí o modelech, investici a termínech. Pokud se rozjede, mohla by se v Česku za několik let objevit cenově dostupnější auta VW s čínskou digitální výbavou, která by konkurovala čínským značkám. Pro Česko jako výrobní zemi je to ale signál, že část výroby může růst mimo EU. Zajímavé to může být pro Slovensko, kde se v Bratislavě vyrábějí vozy VW Passat,“ dodává Dušek.
Volkswagen historicky investoval do rozsáhlé sítě výrobních závodů v Číně, kterých má spolu s partnery hned třináct. Pro představu: šest jich provozuje spolu s čínskou skupinou SAIC, z toho tři v Šanghaji a po jednom ve městech I-čeng, Ning-po a Čchang-ša. Další šestici závodů provozuje s čínským výrobcem FAW ve městech Čchang-čchun, Čcheng-tu, Fo-šan, Čching-tao a Tchien-ťin.
Vyrábí také v městské prefektuře Che-fej. V dalších 21 továrnách produkuje díly. Heslo, pod kterým VW v Číně podnikal – „V Číně pro Čínu“ –, tak patrně bude nutné aktualizovat na: „V Číně nejen pro Čínu.“