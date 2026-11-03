Předplatné

Česká investiční skupina prodala kancelářskou budovu v Haagu, kde sídlí i nizozemský státní úřad

kancelářská budova Monchyplein

kancelářská budova Monchyplein Zdroj: DHS Real Estate Investment Management (DHS REIM)

Ondřej Souček
Ondřej Souček
Diskuze (0)

Čtěte e15 v Googlu přednostně

Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás Sledujte nás
  • Skupina PPF prodala kancelářskou budovu v centru Haagu za zhruba 160 milionů korun. 

  • Objekt o rozloze sedmi tisíc metrů čtverečních využívá mimo jiné nizozemský stát.  

  • Prodej zapadá do optimalizace realitního portfolia PPF, která letos zároveň refinancovala nizozemské nemovitosti. 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů