Česká investiční skupina prodala kancelářskou budovu v Haagu, kde sídlí i nizozemský státní úřad
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- Skupina PPF prodala kancelářskou budovu v centru Haagu za zhruba 160 milionů korun.
Objekt o rozloze sedmi tisíc metrů čtverečních využívá mimo jiné nizozemský stát.
Prodej zapadá do optimalizace realitního portfolia PPF, která letos zároveň refinancovala nizozemské nemovitosti.
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