Šampaňské otvírejte leda potichu. Otloukaná Evropa se bojí i Trumpova volebního fiaska
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- Pokud bude prezident doma pod tlakem, může upouštět páru venku.
- Obětí Trumpovy frustrace by se mohla stát Severoatlantická aliance.
- Demokraté se dost možná přizpůsobí názorům voličů.
Všeobecně se očekává, že dnešní americké volby do Kongresu přinesou vítězství demokratům. Otázkou spíše je, jak velké bude. Evropané by tak teoreticky měli chladit šampaňské v očekávání vstřícnější politiky a větší podpory Ukrajiny. Komentátoři ale upozorňují na to, že bujaré oslavy by mohly skončit ošklivou kocovinou. Varují, že ani posílení vlivu demokratů transatlantické vztahy nejspíš nevylepší. Mohly by se dokonce naopak vyostřit.
Hlasování uprostřed Trumpova funkčního období může přeskupit síly v Kongresu. Demokraté mají nakročeno k ovládnutí Sněmovny reprezentantů a mají šanci i na zisk Senátu. To by prezidentovi zkomplikovalo vládnutí. Experti se ale domnívají, že pokud budou zákonodárci šéfa Bílého domu tlačit ke zdi v domácích záležitostech, může se o to více realizovat v zahraniční politice, kde jsou jeho pravomoci silnější.
S gratulacemi demokratům raději opatrně
„Pokud bude Donald Trump zapleten do kongresového vyšetřování, procedury impeachmentu a na domácí frontě omezován nepřátelsky naladěným Kongresem, bude mít tendenci tíhnout k tomu, kde je Kongres slabý: k zahraniční a obchodní politice,“ řekl webu Politico zkušený německý diplomat Wolfgang Ischinger. Doporučuje proto evropským politikům, aby případně odolali nutkání hlasitě blahopřát demokratům.
„U ochromených prezidentů obvykle dochází ke kombinaci ventilování frustrací a dobrodružství v zahraniční politice,“ podotkl i nejmenovaný vysoký evropský představitel z oblasti obrany. „Naneštěstí se domnívám, že doma omezený Trump může ve skutečnosti znamenat více nevyzpytatelného Trumpa v zahraniční politice,“ je s těmito názory podle TVP World ve shodě i Vessela Tcherneva z think tanku European Council on Foreign Relations.
Brusel se zatím radami řídí a je opatrný. „Nebudeme se vyjadřovat k žádným volbám v EU ani v zahraničí. Počkejme si na ně a uvidíme, jak se situace vyvine,“ řekla AFP mluvčí Evropské komise Paula Pinho.
Na konečné výsledky se může čekat dlouho. |
Pomsta v podobě stažení vojsk
Demokraté nejspíš budou mít v případě posílení tendenci vylepšit vztahy s Evropou a podpořit Kyjev. Trump však v minulosti ukázal, že je ochotný kličkami na hraně zákona mařit použití financí, které Kongres vyčlení na záležitosti, s nimiž nesouhlasí.
Evropané se dle pěti zdrojů Politica z NATO obávají, že Trump si bude v případě neúspěchu svůj vztek vylévat právě na Severoatlantické alianci. V praxi by se to mohlo projevit především tak, že by vrchní velitel amerických ozbrojených sil stahoval ze starého kontinentu další tisíce vojáků. Tímto krokem by prezident zároveň mohl upevnit svou pozici u voličů, kteří si přejí konec americké angažovanosti v zahraničí.
Experti míní, že otázka amerických sil v Evropě by se mohla stát součástí širší debaty o válce na Ukrajině a evropské bezpečnosti. Není vyloučené, že Trump bude tímto způsobem EU tlačit k podpoře rychlého míru, a tedy ústupkům Rusku.
Válka o cla nejspíš nebude mít vítěze
Na druhou stranu případný debakl republikánů může vést k velkým změnám v Pentagonu včetně konce často kritizovaného ministra obrany Petea Hegsetha. To by nejspíš jakékoliv větší vojenské plány oddálilo.
Jasné není ani to, zda mohou následující dva roky Trumpovy administrativy přinést úlevu v celních sporech. Demokraté v případě úspěchu nejspíše budou prezidentovu agresivní obchodní politiku torpédovat, ten se však jistě bude bránit.
„Pokusí se o mnohé. Nemyslím si však, že se jim podaří cokoli dotáhnout do cíle, protože ani jedna strana nebude mít v žádném scénáři většinu dostatečnou k přehlasování veta,“ míní podle Reuters William Reinsch, externí poradce Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) ve Washingtonu.
Američané volí i korespondenčně. |
Návrat před Trumpa už není možný
Experti každopádně doporučují evropským představitelům, aby se nenechali zmást možným vítězstvím demokratů a zamysleli se bedlivě nad tím, jak hluboce se USA změnily. Plnohodnotný návrat do éry před Trumpem už podle nich není možný a Evropa se musí naučit žít s americkým izolacionismem.
Upozorňují tedy na možnou mylnou interpretaci výsledků voleb. To, že Američané odmítají válku s Íránem, nejspíš vůbec neznamená, že se jim nelíbí Trumpova zahraniční politika jako celek. Nebo ještě lépe, že je nějak výrazněji zajímá, pokud není nadmíru otravná a nemá dopady na jejich životní náklady.
„Američtí voliči zvolili Trumpa dvakrát. I kdyby se od něj nyní odvrátili, tyto volby ukazují, že se teď zaměřují na dění uvnitř země,“ podotýká Bronwen Maddox z britského think tanku Chatham House. A na to musejí reagovat i jeho političtí odpůrci.
„Demokratům by prospělo, kdyby v nadcházejících letech neplýtvali silami na spory kolem témat, jako je například dodávání zbraní na Ukrajinu. Tato otázka je totiž populární jen u menšiny voličů a skutečně zásadní je jen pro velmi úzkou skupinu,“ napsala v komentáři pro Foreign Policy Emma Ashford z americké organizace Stimson Center.