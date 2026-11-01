Černý říjen pro Moskvu. Rusko ztratilo přes 54 tisíc vojáků, nejvíce od začátku války, tvrdí Zelenskyj
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- Ruská armáda utrpěla v říjnu podle prezidenta Zelenského rekordní ztráty od začátku invaze, když přišla o více než 54 tisíc padlých či těžce zraněných vojáků.
Ukrajinské síly v uplynulém měsíci osvobodily přes 96 kilometrů čtverečních území, čímž poprvé po delší době předčily tempo ruských územních zisků.
Nezávislé odhady stanice BBC mezitím vyčíslují reálný počet ruských padlých za více než čtyři roky bojů až na 626 tisíc mužů, přičemž obě strany oficiální počty vlastních obětí přísně střeží.
Ukrajinská armáda v říjnu způsobila Rusku nejvyšší lidské ztráty od začátku války. O život přišlo nebo bylo těžce zraněno na 54 400 vojáků ruských sil, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina podle něj minulý měsíc rovněž osvobodila více území, než se Rusku podařilo obsadit.
Zelenskyj rovněž uvedl, že rekordní byly také jednodenní ztráty ruských sil: dne 21. října přišli Rusové o 2250 vojáků.
„Důležité je, že nadále získáváme zpět naše území. Ukrajinská armáda v říjnu osvobodila 96,2 kilometru čtverečního ukrajinského území, což je o 10,4 kilometru čtverečního více, než kolik se okupantům za stejnou dobu povedlo obsadit,“ uvedl Zelenskyj na síti X.
Ukrajinský prezident s odkazem na rekordní ztráty vyzval Moskvu k jednání. Výši ruských ztrát přirovnal ke 200 vagonům moskevského metra nebo celé populaci dálněvýchodní Čukotky.
Informace ukrajinské strany nebylo možné bezprostředně ověřit.
Stanice BBC v polovině října zveřejnila analýzu vytvořenou na základě veřejně dostupných zdrojů, podle níž za více než čtyři roky rozsáhlé ruské invaze padlo nejméně 281 753 vojáků bojujících na ruské straně. Skutečné ztráty ale budou patrně mnohem vyšší. Reálný počet padlých vojáků v ruských řadách se tak podle stanice může pohybovat mezi 512.000 až 626 tisíc.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské invazi pátým rokem. Moskva vlastní vojenské ztráty prakticky nezveřejňuje, Kyjev tak činí zřídka. Zelenskyj začátkem února řekl, že od vpádu ruských vojsk do jeho země v únoru 2022 zahynulo asi 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet bojovníků je podle něho nezvěstných.