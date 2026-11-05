Titul Miss World mi otevřel dveře k hlavám států, říká Krystyna Pyszková. Teď investuje do finančního vzdělávání
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- Modelka a druhá česká Miss World Krystyna Pyszková spustila vzdělávací aplikaci Money Monsters, do jejíhož vývoje vložila stovky tisíc až miliony korun z vlastních zdrojů.
- S projektem nyní plánuje objíždět české školy, její tour začne v prosinci.
- V nejbližší době plánuje také expanzi na Slovensko.
Druhá česká vítězka soutěže Miss World Krystyna Pyszková se po zisku korunky nespokojila pouze s modelingem. Kromě nadace Pyszko Foundation v září po dvou letech uvedla se svým týmem na trh interaktivní mobilní aplikaci Money Monsters. Ta má děti a dospívající naučit zacházet s penězi. Technologickou stránku svěřila vývojářskému studiu STRV a odborné vedení převzal známý ekonom Dominik Stroukal.
„Nechtěla jsem, aby obrovská vlna viditelnosti vyšuměla do prázdna. Titul Miss World mi otevřel dveře a umožnil vydělat kapitál, který jsem se rozhodla investovat do vzdělávání. Do aplikace jsem vložila stovky tisíc až miliony korun z vlastních peněz,“ vysvětluje Pyszková v pořadu FLOW.
Pyszková říká, že zájem o aplikaci ji potěšil. Hned v prvních týdnech po uvedení na trh se aplikace vyhoupla na čtvrté místo mezi nejstahovanějšími bezplatnými vzdělávacími aplikacemi v Česku. Podle modelky uživatelé v aplikaci dokončili už přes jedenáct tisíc lekcí. Aplikace využívá vstupní test, který obsah přizpůsobí věku uživatele – nejlépe zatím podle ní funguje u cílové skupiny od 14 do 16 let.
Miss ve třídě funguje
Z čistě digitálního světa se projekt nyní přesouvá do praxe. „V prosinci startujeme tour po českých školách a naplno ji rozjedeme na začátku nového roku. Chceme navštívit školy v každém kraji. Těší mě, že se nám ředitelé a pedagogové ozývají sami,“ říká Pyszková s tím, že její popularita u dětí funguje jako přirozený zachytávač pozornosti. Titul miss prostě funguje a dokáže děti připoutat i k tématu, které není na první pohled tak atraktivní, jako je finanční gramotnost.
Dlouhodobým cílem je dostat aplikaci do oficiálních výukových sylabů i za hranice – prvním zahraničním trhem má být Slovensko.
Mateřství a ostré hejty
Kromě řízení svého projektu Pyszková vychovává roční dceru Auroru, studuje byznys na univerzitě v Rakousku a pokračuje v modelingu. Rychlý návrat k práci po porodu ale v konzervativním českém prostředí vyvolal i vlnu kritiky. „Negativní komentáře filtruju. Pro mě je práce způsob, jak dobít energii a nebýt izolovaná doma,“ vysvětluje modelka a filantropka, která se ráda vrací do rodného Třince, kde pochází z rodiny goralských předků, se kterými dodnes mluví tradičním slezským nářečím.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(10:00) Jaké to bylo cestovat v pouhých 13 letech bez chytrého telefonu a navigace na castingy po evropských metropolích?
(9:30) Proč se v Česku stále nedaří dostat finanční gramotnost do školních osnov?
(20:00) Proč jsou ženy horší ve finanční gramotnosti?
(34:00) Jak zní autentické goralské nářečí po našemu, kterým mluví doma v Třinci?