Onsemi za miliardy kupuje další firmu. Naváže na dodávky pro Nvidii a AI datacentra, posílí to i Česko
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- Majitel rožnovské továrny na čipy kupuje za 17 miliard korun firmu, která ho dostane přímo k AI čipům.
- Tržby z AI datacenter mají Onsemi do konce dekády vynést přes tři miliardy dolarů ročně.
- Osud plánované investice za 44 miliard korun do rožnovského závodu zůstává i nadále nejistý.
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