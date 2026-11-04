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Onsemi za miliardy kupuje další firmu. Naváže na dodávky pro Nvidii a AI datacentra, posílí to i Česko

Výroba čipů společnosti Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm

Výroba čipů společnosti Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm Zdroj: Onsemi

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Majitel rožnovské továrny na čipy kupuje za 17 miliard korun firmu, která ho dostane přímo k AI čipům.
  • Tržby z AI datacenter mají Onsemi do konce dekády vynést přes tři miliardy dolarů ročně.
  • Osud plánované investice za 44 miliard korun do rožnovského závodu zůstává i nadále nejistý.

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