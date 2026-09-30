Český herní hit míří na Netflix. Krycí jména si zahrají miliony předplatitelů
- Předplatitelé Netflixu si budou moci na streamovací platformě zahrát společenskou hru Krycíjména od českého studia Czech Games Edition (CGE), ponese název Codenames Party.
- Jedna z nejpopulárnějších českých deskových her bude patřit mezi přibližně 20 prvních dostupných titulů, které se v herní části služby objeví.
- Na českém trhu ale zatím nebude.
Netflix se kromě streamování filmů a seriálů od roku 2021 věnuje vývoji a vydávání vlastních i cizích her. V poslední době se zaměřuje na hry, které mohou skupiny přátel nebo rodina hrát společně u televize.
Krycíjména jsou společenskou hrou založenou na slovních asociacích. Před dva týmy se vyloží několik karet, na kterých jsou buď slova a slovní spojení, nebo obrázky. Pod těmi se skrývají karty agentů, které se snaží týmy odkrýt. K tomu, pod jakými konkrétní kartami se agenti skrývají, mají přístup kapitáni týmů. Ti se spoluhráčům snaží poradit jejich umístění za pomocí slov, které jsou pro dané karty společné.
Hru vymyslel jeden z nejznámějších českých vývojářů deskových a počítačových her Vladimír Chvátil, který stojí za deskovými hrami jako Proroctví či Galaxy Trucker. Krycíjména byla vydána v roce 2015 a následně získala prestižní ocenění Spiel des Jahres. Hry se prodalo přes 18 milionů kusů a byla přeložena do 45 jazyků. Zároveň vzniklo několik verzí tematicky zaměřených na populární filmy a světy. Krycíjména tak je možné hrát ve verzi Harryho Pottera či s postavičkami Walta Disneyho.
Kromě stolní varianty Krycíjména vyšla také na mobilních telefonech. Verzi vyvíjela brněnská pobočka CGE, která pracovala také na podobě pro Netflix.
Netflix chce zavést párty hry
„Netflix se chce na nové platformě zaměřit na takzvané gaučové hraní s přáteli v obýváku. Za tímto účelem hledali vhodné párty hry. Původně přemýšleli jen o odkoupení licence. Ale pak se jim do ruky dostala naše verze hry pro mobily. Ta se jim líbila a nakonec jsme se dohodli, že ji pro ně vyvineme my," řekl Daniel Musil, šéf brněnského studia CGE.
Pro streamovací platformu také vznikne nový mód, který vymyslelo CGE s designéry Netflixu. Na rozdíl od klasického týmového souboje v něm soupeří všichni hráči proti sobě přímo na obrazovce televize. Každý hráč vytváří na svém mobilním telefonu, který používá k ovládání hry, vlastní nápovědy pro svou kombinaci slov a zároveň hádá asociace ostatních.
Netflix se částečně věnuje vývoji a vydávání her, ale nebrání se ani propojování vlastních streamovacích služeb s videoherním průmyslem jako takovým. Na platformě například vznikl seriál Zaklínač, jehož knižní adaptace v posledních letech zpopularizoval úspěch počítačových her od polského studia CD Project Red. Nedávno na Netflixu vyšla exkluzivně upoutávka na jednu z aktuálně nejočekávanějších her GTA 6.