Nové částky pro OSVČ. Podívejte se, kolik na zálohách zaplatíte v roce 2027
- Povinné minimum pro OSVČ se v roce 2027 opět zvyšuje.
- Na sociálním pojištění zaplatíte minimálně 5 281 korun, zdravotní pojištění vás nově vyjde na 3 488 korun měsíčně.
- Zatímco drobným živnostníkům tyto částky ukrojí ze zisku více peněz, OSVČ s vyššími příjmy změnu na účtu nepocítí.
OSVČ vykonávající hlavní činnost musí platit alespoň minimální sociální a zdravotní pojištění. Pokud není OSVČ účastna v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu, tak platí zvlášť měsíční zálohy na sociální a na zdravotní pojištění. Jak se zvyšují minimální zálohy pro rok 2027?
U OSVČ vykonávající hlavní činnost, na kterou se vztahuje minimální vyměřovací základ, neznamená nízký zisk ani ztráta automaticky osvobození od pojistného. Pojistné musí být odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. „Pokud jsou vypočtené zálohy z dosaženého zisku vyšší než minimální zálohy, tak je povinna platit tyto vyšší zálohy,“ doplňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
Jak se zvyšuje minimální sociální a zdravotní pojištění?
Minimální záloha na sociální i zdravotní pojištění se vypočítává z průměrné mzdy stanovené nařízením vlády. „Pro účely stanovení minimálních záloh pro rok 2027 se vychází z průměrné mzdy ve výši 51 663 korun. Oproti původnímu návrhu nařízení vlády, který pracoval s částkou 51 947 korun, tak došlo ke snížení o 284 korun,“ upozorňuje Michal Španěl, datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.
Minimální záloha na sociální pojištění činí 29,2 procenta z 35 procent průměrné mzdy a minimální záloha na zdravotní pojištění 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy. „Pro rok 2027 činí minimální záloha na sociální pojištění 5 281 korun a minimální záloha na zdravotní pojištění 3 488 korun, což je v souhrnu o 458 korun více než při současné výši minimálních záloh,“ uvádí Gabriela Ivanco. Celkem tedy OSVČ v roce 2027 zaplatí 8 769 korun.
Při minimálních zálohách nemůže být přeplatek na pojistném
Pokud OSVČ vykonává hlavní činnost po celý rok a po celý rok se na ni vztahuje minimální vyměřovací základ, výsledné pojistné nemůže být nižší než zákonné minimum. Zaplacené minimální zálohy se následně započtou na roční pojistné. Pro podnikatele a živnostníky vykonávající hlavní činnost, na které se vztahuje minimální vyměřovací základ, představuje minimální pojistné povinný odvod bez ohledu na skutečnou výši dosaženého zisku.
Pro které OSVČ se nic nemění?
Sazby sociálního a zdravotního pojištění pro rok 2027 jsou stejné jako v letošním roce, rovněž zůstává zachován výpočet skutečného vyměřovacího základu. To znamená, že OSVČ s vyššími příjmy budou při stejně vysokém zisku platit stejně vysoké zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2027.
Při daňovém základu ze samostatné činnosti ve výši 800 tisíc korun činí měsíční záloha na sociální pojištění v letošním i příštím roce 10 707 korun a záloha na zdravotní pojištění 4 500 korun.
Kdy se platí zálohy na pojistném?
Zatímco záloha na sociální pojištění musí být zaplacena příslušné OSSZ do konce příslušného měsíce, tak záloha na zdravotní pojištění se platí dané zdravotní pojišťovně za příslušný měsíc do osmého dne následujícího měsíce. Výše pojistného, minimální záloha i termíny splatnosti jsou stanoveny zákonem a jsou stejné bez ohledu na zvolenou zdravotní pojišťovnu. Změnou zdravotní pojišťovny tedy OSVČ na povinném zdravotním pojištění neušetří.