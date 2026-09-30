Pozemek dnes stojí stejně jako celý dům. Porubský z HELUZ GROUP popisuje, co brzdí české stavebnictví
- Přehřívání budov se stává stejně důležitým tématem jako náklady na vytápění.
- O komfortu i energetické náročnosti domu rozhodují materiály, zasklení i návrh budovy jako celku, říká Petr Porubský, obchodní ředitel HELUZ GROUP, v podcastu REcast.
- Jak se proměňuje výstavba, rekonstrukce a bydlení v době drahých pozemků a nájmů?
Ještě před několika lety se energetická efektivita domů spojovala hlavně s vytápěním. Obchodní ředitel HELUZ GROUP Petr Porubský v podcastu REcast popisuje, proč do ní dnes stále výrazněji vstupuje i chlazení. Při navrhování budov je podle něj potřeba pracovat s ochranou před přehříváním, akumulací tepla, prouděním vzduchu i správným zasklením.
Poslechněte si nejnovější epizodu REcastu i ve své oblíbené podcastové aplikaci.
Porubský vysvětluje, proč stavebníkům ani developerům nestačí vybrat samotný materiál. Důležité je nahlížet na dům jako na celek – od obvodového zdiva přes okna a izolační skla až po technické poradenství a návrh projektu. Řadu rozhodnutí je navíc potřeba udělat hned na začátku, kdy lze konstrukci ještě dobře upravit; později bývá náprava složitější a dražší.
Podcast se věnuje také vysokým cenám pozemků, proměně vlastnického bydlení v nájemní trh, životnosti domů i nedostatku lidí ve stavebnictví. Porubský vysvětluje, proč se vyplatí připlatit za energeticky úsporné a trvanlivé řešení a kde naopak mohou rekonstrukce přinést rychlou změnu – třeba výměnou zasklení kvůli hluku, teplu nebo vedru v interiéru.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě REcastu:
🟢 Proč developeři přestali stavět na rychlý prodej a začali počítat provozní náklady
🟢 Proč u nové výstavby doporučuje jednovrstvé zdivo místo zateplování
🟢 Jak výměna samotného zasklení dokáže snížit přehřívání bytu i v památkové zóně
🟢 Proč je nutné řešit materiály už ve chvíli, kdy vzniká statika, a ne později
🟢 Proč podle něj nejsou hlavní překážkou výstavby úrokové sazby, ale ceny pozemků
🟢 Proč má recyklace stavebních materiálů podle něj strop