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Pozemek dnes stojí stejně jako celý dům. Porubský z HELUZ GROUP popisuje, co brzdí české stavebnictví

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Dům dnes nestačí jen vytopit. Vedra mění způsob výstavby, říká Porubský z Heluzu | Zdroj: e15
Adam Váchal
Adam Váchal
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  • Přehřívání budov se stává stejně důležitým tématem jako náklady na vytápění. 
  • O komfortu i energetické náročnosti domu rozhodují materiály, zasklení i návrh budovy jako celku, říká Petr Porubský, obchodní ředitel HELUZ GROUP, v podcastu REcast
  • Jak se proměňuje výstavba, rekonstrukce a bydlení v době drahých pozemků a nájmů? 

Ještě před několika lety se energetická efektivita domů spojovala hlavně s vytápěním. Obchodní ředitel HELUZ GROUP Petr Porubský v podcastu REcast popisuje, proč do ní dnes stále výrazněji vstupuje i chlazení. Při navrhování budov je podle něj potřeba pracovat s ochranou před přehříváním, akumulací tepla, prouděním vzduchu i správným zasklením. 

Poslechněte si nejnovější epizodu REcastu i ve své oblíbené podcastové aplikaci. 

Porubský vysvětluje, proč stavebníkům ani developerům nestačí vybrat samotný materiál. Důležité je nahlížet na dům jako na celek – od obvodového zdiva přes okna a izolační skla až po technické poradenství a návrh projektu. Řadu rozhodnutí je navíc potřeba udělat hned na začátku, kdy lze konstrukci ještě dobře upravit; později bývá náprava složitější a dražší.  

Podcast se věnuje také vysokým cenám pozemků, proměně vlastnického bydlení v nájemní trh, životnosti domů i nedostatku lidí ve stavebnictví. Porubský vysvětluje, proč se vyplatí připlatit za energeticky úsporné a trvanlivé řešení a kde naopak mohou rekonstrukce přinést rychlou změnu – třeba výměnou zasklení kvůli hluku, teplu nebo vedru v interiéru.  

Co se dozvíte v nejnovější epizodě REcastu:

🟢 Proč developeři přestali stavět na rychlý prodej a začali počítat provozní náklady

🟢 Proč u nové výstavby doporučuje jednovrstvé zdivo místo zateplování

🟢 Jak výměna samotného zasklení dokáže snížit přehřívání bytu i v památkové zóně

🟢 Proč je nutné řešit materiály už ve chvíli, kdy vzniká statika, a ne později

🟢 Proč podle něj nejsou hlavní překážkou výstavby úrokové sazby, ale ceny pozemků

🟢 Proč má recyklace stavebních materiálů podle něj strop

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