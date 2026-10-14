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Ropný gigant Saudi Aramco pod palbou. Húsíové znovu udeřili na Saúdskou Arábii

Saudi Aramco

Saudi Aramco Zdroj: Profimedia.cz

ČTK
ČTK
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  • Jemenští Húsíové znovu zaútočili na Saúdskou Arábii, terčem se stala ropná společnost Saudi Aramco i letiště v Rijádu.

  • Útoky balistickými střelami a drony si v noci vyžádaly čtyři zraněné, saúdská koalice jednu ze střel zneškodnila.

  • Povstalci útoky označují za odvetu za bombardování Jemenu, napětí mezi oběma stranami dál roste.

Nové výbuchy slyšeli dnes obyvatelé saúdskoarabského Rijádu; za explozemi podle nich stáli jemenští povstalci z řad Húsíů. Koalice vedená Saúdskou Arábií ve středu zneškodnila balistickou střelu odpálenou proíránskými rebely. Húsíové ve středu potvrdili, že zaútočili na státní ropnou společnost Saudi Aramco v Dahránu a Rijádu a také na mezinárodní letiště v saúdskoarabské metropoli, informovaly agentury Reuters a AP.

Již v úterý Húsíové pohrozili "tvrdou a bolestivou" odvetou za údery koalice vedené Rijádem na jemenské hlavní město Saná. Útoky Húsíů si v noci na dnešek v Rijádu vyžádaly čtyři zraněné. Zasažena byla také budova Saudi Aramco.

Húsíové vyhlásili námořní blokádu Saúdské Arábie

Húsíové už týden útočí balistickými střelami a drony na klíčové saúdskoarabské cíle v odvetě za podporu, kterou Rijád poskytuje vládním silám ve válce v Jemenu. Mezinárodní letiště v Rijádu se stalo terčem čtyř takových útoků; při jednom z nich v sobotu zahynulo 13 lidí.

Napětí mezi Saúdskou Arábií a Húsíi vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové, kteří jsou spojenci íránského režimu, poté oznámili námořní blokádu Saúdské Arábie.

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