Ropný gigant Saudi Aramco pod palbou. Húsíové znovu udeřili na Saúdskou Arábii
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Jemenští Húsíové znovu zaútočili na Saúdskou Arábii, terčem se stala ropná společnost Saudi Aramco i letiště v Rijádu.
Útoky balistickými střelami a drony si v noci vyžádaly čtyři zraněné, saúdská koalice jednu ze střel zneškodnila.
Povstalci útoky označují za odvetu za bombardování Jemenu, napětí mezi oběma stranami dál roste.
Nové výbuchy slyšeli dnes obyvatelé saúdskoarabského Rijádu; za explozemi podle nich stáli jemenští povstalci z řad Húsíů. Koalice vedená Saúdskou Arábií ve středu zneškodnila balistickou střelu odpálenou proíránskými rebely. Húsíové ve středu potvrdili, že zaútočili na státní ropnou společnost Saudi Aramco v Dahránu a Rijádu a také na mezinárodní letiště v saúdskoarabské metropoli, informovaly agentury Reuters a AP.
Již v úterý Húsíové pohrozili "tvrdou a bolestivou" odvetou za údery koalice vedené Rijádem na jemenské hlavní město Saná. Útoky Húsíů si v noci na dnešek v Rijádu vyžádaly čtyři zraněné. Zasažena byla také budova Saudi Aramco.
Húsíové vyhlásili námořní blokádu Saúdské Arábie
Húsíové už týden útočí balistickými střelami a drony na klíčové saúdskoarabské cíle v odvetě za podporu, kterou Rijád poskytuje vládním silám ve válce v Jemenu. Mezinárodní letiště v Rijádu se stalo terčem čtyř takových útoků; při jednom z nich v sobotu zahynulo 13 lidí.
Napětí mezi Saúdskou Arábií a Húsíi vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové, kteří jsou spojenci íránského režimu, poté oznámili námořní blokádu Saúdské Arábie.