Muskův Starlink omezil služby ukrajinské armádě. Kyjev hlásí zmařené vojenské mise
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- SpaceX Elona Muska bez předchozího upozornění omezila některé služby Starlinku na Ukrajině.
Podle poradce prezidenta Zelenského změna narušila vojenské operace a vedla ke zmaření několika misí.
Omezení přichází v době rostoucího napětí mezi Kyjevem a Washingtonem kvůli ukrajinským útokům na ruskou energetiku.
Společnost SpaceX v noci omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink. Narušilo to bojové operace, protože armáda o tom dopředu nevěděla. Uvedl to dnes poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov na platformě Telegram. Firma SpaceX miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila.
Ukrajinská armáda o omezení nevěděla, přišla o část bojových schopností
„Společnost SpaceX včera v noci (v úterý) zavedla omezení rychlosti terminálů Starlink,“ napsal na sociální síti Beskrestnov. Zmíněné limity se podle něj vztahují na „vojenský balíček“ a týkají se poskytování internetu za pohybu.
„Naše obranné síly o tomto omezení nebyly nijak informovány, což vedlo ke zmaření řady misí. Je zřejmé, že tento krok není náhodný a souvisí se současnou politickou situací,“ uvedl poradce ukrajinského prezidenta. Více informací neposkytl.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.
Trump tlačí na zastavení útoků na ruské rafinerie
Americký prezident Donald Trump v neděli překvapivě oznámil, že Rusko a Ukrajina dosáhly dohody o ukončení útoků na elektrárny a ropné rafinerie. Jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj později sdělil, že Kyjev příměří dodržuje, zatímco Moskva se tímto klidem zbraní neřídí. Stěžoval si také, že Ukrajina od spojenců přestala dostávat informace o odpalech ruských balistických střel.
Spojené státy na konci minulého týdne podle médií pohrozily Ukrajině, že jí přestanou poskytovat zpravodajské informace, pokud Kyjev nezanechá útoků na ruské rafinerie. Trump ve středu prohlásil, že USA zpravodajské informace s Ukrajinou nadále sdílejí.
Současný šéf Bílého domu viní Ukrajinu z vysokých cen paliv v USA, a nikoliv americko-izraelskou válku proti Íránu, která měla kvůli uzavření Hormuzského průlivu dramatické dopady na světové dodávky ropy. Minulý pátek Trump oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh ruskou naftu.