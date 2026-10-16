Německý motor se znovu rozbíhá. Po letech stagnace přichází zpráva, na kterou čeká i Česko
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- Německá ekonomika po letech stagnace vykazuje první známky oživení, návrat k výraznějšímu růstu je však stále nejistý.
Merzova vláda sází na podporu průmyslu, daňové změny a zbrojení, hospodářství ale dál brzdí byrokracie, vysoké odvody a nedostatek pracovníků.
Ekonomové Petr Král a Miroslav Zámečník v podcastu od 11am rozebírají i to, že oživení největší evropské ekonomiky by mohlo výrazně pomoci Česku.
Největší ekonomika Evropské unie má za sebou několik těžkých let, kdy vysoké náklady srážely konkurenceschopnost průmyslu a tradiční model založený na exportu přestával fungovat. Nyní se objevují první známky obratu k lepšímu.
„Německo začíná vidět světlo na konci tunelu,“ říká Petr Král během debaty s Miroslavem Zámečníkem v novém díle podcastu od 11am. Zatím však podle něj země zažívá spíše „jízdu po hrbolatém dně“ než přesvědčivý návrat k růstu.
Výrobci a exportéři v Německu začínají nacházet půdu pod nohama a flintu do žita nehází ani tradiční jádro tamní ekonomiky založené na středně velkých podnicích známých jako „Mittelstand“. Země, která je nejdůležitějším obchodním partnerem pro Česko, se přizpůsobuje změnám v mezinárodním obchodě a sebevědoměji reaguje na sílící tlak čínské konkurence.
Vláda kancléře Friedricha Merze se snaží hospodářství nastartovat daňovými změnami, omezováním byrokracie a podporou průmyslu. Země posiluje energetickou infrastrukturu a plánuje vybudovat silnější konvenční armádu, což otevírá nové příležitosti pro zbrojní výrobu. I díky tomu německé hospodářské instituty, OECD a Mezinárodní měnový fond zvýšily prognózy růstu hrubého domácího produktu pro letošní i příští rok nad jedno procento.
Petr s Mirkem však dodávají, že Německo má ještě řadu reformních úkolů před sebou. Rostoucí zadlužení a příliš štědrý sociální a důchodový systém zatěžují veřejné rozpočty a předčasný odchod lidí do penze prohlubuje nedostatek pracovníků. Zemi brzdí vysoké sociální odvody, nepružný trh práce, pomalá administrativa a jakási celková nerozhodnost a averze ke změnám.
„Němci jsou jak sumec v aspiku,“ glosuje tuto národní setrvačnost Mirek.
Případné další hospodářské oživení země by bylo velmi dobrou zprávou i pro nás. České pobočky německých firem se sice postupně více osamostatňují a některé patří v rámci svých koncernů k nejziskovějším, na našem západním sousedovi ale zůstáváme silně závislí a tato situace se jen tak nezmění.
Podaří se tedy Německu proměnit první známky oživení v dlouhodobý návrat konkurenceschopnosti? Dokáže Merzova vláda prosadit další potřebné reformy a vrátit domácímu průmyslu jeho někdejší glanc? A proč německé startupy často odcházejí hledat kapitál do Spojených států?
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