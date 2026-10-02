Tokio zasadilo ránu ruské stínové flotile. Sankce přišly krátce po Putinově nabídce
- Japonsko uvalilo nové sankce na Rusko, které míří především na 35 lodí stínové flotily.
- Tokio omezí také platby a transakce desítek subjektů a osob napojených na Rusko.
- Opatření přišlo krátce poté, co Vladimir Putin projevil zájem o obnovení spolupráce s Japonskem.
Japonská vláda dnes oznámila další sankce na Rusko v souvislosti s invazí na Ukrajinu zahájenou v únoru 2022. Zaměřují se na ruskou stínovou flotilu zapojenou do přepravy sankcionované ropy z Ruska nebo na platby několika firem a lidí, napsala agentura Kjódó. Opatření přichází po výrocích ruského prezidenta Vladimira Putina, který se vyslovil pro spolupráci s Japonskem.
Japonsko se připojilo k mezinárodním snahám potlačit ruské obcházení sankcí stínovou flotilou a podle tamního ministerstva zahraničí se rozhodlo uvalit omezení na poskytování služeb 35 lodím. Resort také oznámil omezení plateb a transakcí vůči 33 subjektům a devíti osobám spojeným s Ruskem.
Tokio přitvrzuje proti ruské stínové flotile
Japonsko se spolu s ostatními zeměmi skupiny G7 po invazi připojilo k sankcím proti Rusku, včetně zmrazení majetku Putina a dalších osob. Tokio také poskytuje Ukrajině finanční i vojenskou podporu s výjimkou smrtících zbraní.
Krok přichází pár hodin poté, co japonská vláda „vzala na vědomí“ čtvrteční Putinovy výroky ohledně vzájemných vztahů. Ruský prezident uvedl, že jej sice znepokojuje to, co označil za militarizaci Japonska, zároveň má ale zájem o spolupráci s touto zemí, jakmile budou překonány současné obtíže. Mluvčí japonského kabinetu Minoru Kihara na dnešní tiskové konferenci uvedl, že pro Tokio a Moskvu je důležité udržovat komunikaci. Také on řekl, že mezi oběma zeměmi přetrvávají „významné rozdíly“, za obtíže ale podle Tokia nese odpovědnost Rusko.
Putin mluví o spolupráci, vztahy dál zatěžují Kurily i válka
Japonského ministra zahraničí Tošimicua Motegiho zase znepokojila Putinova slova o tom, že nevylučuje použití jaderných zbraní v případě útoku na ruskou Kaliningradskou oblast. Japonsko je jedinou zemí na světě, která zažila jaderný útok, a to po svržení dvou amerických bomb v srpnu 1945 s cílem donutit císařství ke kapitulaci.
Vztahy mezi Ruskem a Japonskem se kromě války na Ukrajině zhoršily také letos v srpnu poté, co Putin poprvé navštívil sporné Kurilské ostrovy, na jejichž část si činí nárok obě země. Ostrovy pod ruskou správou Moskva nazývá Jižní Kurily a Tokio je označuje jako Severní teritoria. Rusko a Japonsko od konce druhé světové války právě kvůli nevyřešenému sporu o Kurily nikdy nepodepsaly oficiální mírovou smlouvu.