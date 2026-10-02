Češi mohou při tankování ušetřit až stovky korun. Ale ne v Česku
- Polsko snížilo DPH na pohonné hmoty.
- Cena paliv může klesnout až o sedm korun za litr, a to už od tohoto víkendu.
- Ke zlevnění přispívá i světový pokles cen ropy.
Vyjet pro benzin či naftu do Polska se některým českým řidičům znovu vyplatí. Po několika měsících, kdy byly ceny v obou zemích srovnatelné, se situace zásadně mění. Polsko snížilo DPH z pohonných hmot z 23 na osm procent. Držet ji chce prozatím do konce roku.
Pokud se snížení daně plně promítne do prodejních cen, zlevnil by benzin v Polsku až o sedm korun, nafta zhruba o čtyři koruny. Na jedné běžné 50litrové nádrži by tak majitelé benzinových aut ušetřili zhruba 350 korun, v případě dieselu asi 200 korun.
Cesta za levnějším palivem se vyplatí hlavně lidem z pohraničních regionů nebo těm, kteří ji spojí například s nákupem potravin. Ty zůstávají v Polsku stále znatelně levnější než v Česku, i když rozdíl už není tak markantní jako v posledních letech.
Polsko zlevnění benzinu a nafty pokryje díky nové 60procentní dani z mimořádných zisků, kterou uvalilo na ropné společnosti. V pátek zákon podepsal prezident Karol Nawrocki. Nejvíc se daň dotkne polského polostátního gigantu Orlen, který je s téměř třetinovým podílem největším prodejcem i v Česku a patří mu také tuzemské rafinerie.
Ropa po měsících zlevňuje
K regulaci cen přistoupilo také Česko. Od 1. října Ministerstvo financí denně vyhlašuje maximální ceny benzinu i nafty, které odvozuje od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 koruny za litr. Vláda rovněž rozhodla o uvalení mimořádné daně na rafinerie pro letošní a příští rok.
Ke zlevňování by mohl přispět i pokles cen ropy. Severomořský Brent se vrátil pod 100 dolarů za barel. Obchodníci dávají citelný pokles do souvislosti se zprávami o jednáních o dodatečném uvolnění rezerv ropy a nafty v Evropě.
Poslední měsíce přitom ceny ropy i pohonných hmot po celém světě rostly kvůli konfliktu na Blízkém východě, který v únoru začal americko-izraelským útokem na Írán.