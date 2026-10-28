Ve Španělsku se srazily vysokorychlostní vlaky. Zemřelo nejméně deset lidí
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- Ve Španělsku se ve středu ráno srazily dva vysokorychlostní vlaky.
- Při nehodě zemřelo minimálně deset lidí.
- Srážku mohly způsobit chybné pokyny z řídicího centra.
Při srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku dnes zemřelo nejméně deset lidí. S odvoláním na zdroje z vlády o tom informoval deník El País, podle něhož je nehoda velmi vážná a počet obětí může vzrůst. Dva vagony jednoho z vlaků vykolejily a spadly ze svahu. Nehoda se stala na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. Provoz na vysokorychlostní trase mezi Madridem a Andalusií byl zastaven.
Podle deníku El País se srazila souprava AVE státního dopravce Renfe, která mířila z Madridu do Sevilly, s vlakem soukromého dopravce Iryo. K nehodě došlo krátce po 9:00 mezi obcemi Mora a Urda. Na místo vyrazily záchranné složky včetně zdravotníků.
První informace naznačují, že vlak Renfe narazil zezadu do soupravy Iryo, která zůstala stát na trati. Podle předběžných zjištění mohly nehodu způsobit chybné pokyny z řídicího centra v Madridu, napsal El País. Vyšetřování však pokračuje a příčina srážky zatím nebyla oficiálně potvrzena.
Vlak Renfe před nehodou zpomalil a zastavil kvůli problémům s provozem na trati. Podle deníku selhal bezpečnostní systém, kvůli čemuž se v oblasti zastavilo přibližně osm vlaků. Ty následně dostaly pokyn k rozjezdu, vlak Iryo však zůstal stát. Pracovník řídicího centra podle předběžných zpráv omylem nařídil vlaku Renfe pokračovat v jízdě, přestože mu souprava Iryo blokovala trať.
Španělský ministr dopravy Óscar Puente se o nehodě dozvěděl krátce před plánovaným vystoupením na infrastrukturním fóru v Madridu a akci podle El País narychlo opustil.