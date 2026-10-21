Akcie zbrojařů včetně CSG prudce ožily. Velký návrat se ale zadrhává
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- Evropští zbrojaři na burze během října prudce ožili, nyní stojí na křižovatce.
Akcie domácí CSG během týdne vydělaly akcionářům téměř 12 procent, ani ony se nevyhnuly proměnlivé náladě burziánů.
Vyplatí se zbrojařské akcie, které jsou stále „ve slevě“, dlouhodobým investorům?
Byl to nejsilnější nádech sektoru na burze za posledních několik měsíců a právě teď se hraje velká hra o to, jestli si alespoň částečný návrat popularity udrží, anebo se k němu investoři opět otočí s posměchem zády. Řeč je o letos tvrdě zkoušených akciích zbrojařských firem. Zejména v případě akcií evropských hráčů z branže se totiž v říjnu zdálo, že dříve vzývané odvětví odráží ode dna a začíná se chovat tak, jak byli burziáni dříve zvyklí. A totiž vydělávat. Akcie sektoru za pouhý týden vydělaly v průměru takřka deset procent a tradičně citlivější tituly jako Czechoslovak Group šly ještě dále. Právě nyní stojí odvětví na své další křižovatce.
Dno má silnou gravitaci
„Zbrojaři našli svoje dno, ale průlom nahoru nebude tak rychlý, jako byl pád dolů,“ charakterizuje stav trhu analytik společnosti Capitalinked Radim Dohnal. Kupříkladu index WisdomTree Europe Defense Fund mapující akcie evropského zbrojařského sektoru jen během druhého říjnového týdne posílil o zhruba devět procent.
Akcie evropské zbrojařské jedničky, německého Rheinmetallu, který bývá vůdčí silou burzovních růstů i pádů evropského obranného sektoru, dokonce dokázaly za stejnou dobu vydělat více než 18 procent. Rheinmetall přitom už více než rok zažívá trendový pokles, na svůj historický vrchol si sáhl už loni v září, od té doby prodělal investorům bezmála 70 procent.
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