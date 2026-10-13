Pražská burza se za měsíc propadla mezi nejhorší na světě. Nové ETF přišlo ve špatný okamžik
- Pražská burza je během posledního měsíce mezi deseti nejztrátovějšími akciovými trhy světa.
- První étéefko na pražský index PX přišlo z tohoto pohledu v nejhorší možný okamžik.
- Burzu táhne kombinace negativních faktorů, které působí napříč trhy. Podle analytiků může pokles Prahy pokračovat.
Měla to být revoluce v investování tuzemských drobných hráčů, odstartovala ale v tom méně šťastném okamžiku. Řeč je o veřejně obchodovaném fondu ETF, který začal od září kopírovat výkonnost pražského akciového indexu PX. Jeden nástroj pokrývající skromné tuzemské burzovní menu alespoň prozatím pohořel, jeho spuštění se totiž trefilo do fáze, kdy domácí burza padá na výkonnostní chvost globálních trhů. Paradoxně totiž právě od spuštění „étéefka“ Praha ztrácí a počátkem týdne se dokonce vešla do top ten globálně nejztrátovějších burz světa.
„Za současným propadem indexu PX stojí primárně bankovní sektor, který tvoří zhruba polovinu celého indexu,“ vysvětluje analytik XTB Tomáš Maxa. Katy pražského trhu se v posledních týdnech staly primárně akcie Erste spolu s Komerční bankou, které propadly za poslední měsíc zhruba o osm procent. Pokles bankovního sektoru se podle něho netýká pouze Česka, ale byl k vidění v celé Evropě.
Výsledkem je, že pražská burza je aktuálně za poslední měsíc podle statistik portálu Countryeconomy desátým nejztrátovějším trhem světa, přičemž vyšší měsíční ztrátu nemá krom Ukrajiny a specifického Lucemburska žádná jiná evropská země. Obdobné ztráty pak měly země jako Jihoafrická republika, Indonésie nebo třeba Egypt.
Širší fenomén
„Pokles tak má širší evropský rozměr, který souvisí s růstem výnosů státních dluhopisů napříč kontinentem,“ dotýká se Maxa horkého tématu současného globálního finančního trhu. Rostoucí výnosy z bezrizikových státních dluhopisů totiž pro investory znamenají důvod prodat část svých akciových pozic a nakoupit více dluhopisů. Intenzivně toto přeskupování pozic funguje právě v Praze, která trpí efektem sektorové koncentrace i dluhopisovou „náhražkou“.
„Pokud se zhorší nálada ve finančním sektoru, změní se očekávání ohledně úrokových sazeb nebo investoři začnou realizovat zisky, propíše se to do celého indexu mnohem výrazněji než na diverzifikovanějších trzích,“ říká Petr Lajsek s tím, že rostoucí dluhopisové výnosy konkurenčního aktiva jsou problémem především pro dividendové tituly v domácím indexu PX. Ten totiž dostal v posledních týdnech pořádně zabrat.
Smutná realita
Osm procent dolů. Takové je skóre pražské burzy po zářijovém spuštění étéefka na pražské akciové menu. Korekce pražské burzy se startem étéefka, které ztrácí vzhledem k mírně odlišné struktuře zhruba o půldruhého procentního bodu méně než samotný PX, nesouvisí. Posiluje ale symboliku domácího trhu, který je extrémně závislý na poryvech nálad na globálních finančních trzích, zvláště pokud se týkají jednoho z mála ekonomických odvětví, které je v Praze zastoupeno.
„Načasování spuštění ETF vytvořilo nepříjemný kontrast mezi novým investičním produktem a následným vývojem trhu,“ uvádí analytik Purple Trading Petr Lajsek. Analytici nicméně zdůrazňují, že fond je zamýšlen jako dlouhodobá investice. „Investoři, kteří do PX ETF vkládají pravidelně, teď navíc nakupují levněji, což je přesně situace, kdy pravidelné investování dává největší smysl,“ uvádí za společnost Wood & Company, která fond ETF sestrojila, její analytička Zuzana Mora.
Za celý letošní rok Praha výrazně ztrácí na okolní trhy v Maďarsku i Polsku. Zatímco maďarský index BUX letos povyrostl o 28 procent, polský WIG20 pak poskočil téměř o třetinu. Nejvýkonnější burzou letoška je s 500 procenty trh ve Venezuele, tamější ekonomika se ovšem potýká s intenzivními ekonomickými problémy včetně inflace a nestabilní měny. Z trhů relevantních z českého pohledu se letos daří například jihokorejskému trhu, když tamější index Kospi vydělal kolem 55 procent. Jedním z nejztrátovějších trhů je naopak vedle Indonésie a Kataru kupříkladu Rusko. Tamní index Moex letos poklesl zhruba o 13 procent.
Aktuálně je pražský index PX zhruba o čtyři procenta slabší než na počátku roku, a to poté, co právě začátkem září, kdy burza spustila investory dlouho vyhlížené étéefko, dosáhl historického maxima nad 2 800 body. Podle expertů navíc není důvod, aby nyní dál nepokračoval v klesajícím trendu. „Čekám, že index PX bude v poklesu pokračovat i zbytek roku, takže by za rok 2026 mohl vykázat pokles zhruba kolem deseti procent,“ dodává ekonom Capitalinked Radim Dohnal.