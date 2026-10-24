Deset milionů a plán, jak přestat chodit do práce. Stačí změnit pohled na byty
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Za cenu jediného pražského bytu lze pořídit celé portfolio levnějších nemovitostí v okolí metropole.
Čekání na výrazné zlevnění bytů může být věčné.
Ani ne hodinku cesty z Prahy lze najít byty i pod milion korun.
Tak samozřejmě. Za deset milionů si můžete koupit jeden malý, obyčejný dvoupokoják v pražské novostavbě na místě, o kterém bude developer tvrdit, že jde o jednu z nejzajímavějších částí metropole, ale vy budete vědět své. Pokud nevíte, co s penězi, kategorie typu výnos neřešíte, třeba jen parkujete dědictví a kvůli možným starostem raději ani nechcete pronajímat, je to určitě jedna z možností. Občas se na byt zajedete podívat, pomačkáte kliky a potěšíte se prostě jen tím, že vám říká pane. Pokud ale chcete žít dobrodružným životem aktivního investora, přestat chodit do práce a začít fungovat jako rentiér, je tu alternativa.
Tak samozřejmě. Můžeme se na to dívat tak, že české byty jsou paušálně předražené, čekat na realitní korekci a pak zkusit nakoupit se slevou. Aktuálně můžete třeba v Praze možná docela dobře koupit byt před rekonstrukcí – takové se na trhu začínají hromadit. Zkoušeli jste v poslední době rekonstruovat byt? Nebo předělat koupelnové jádro? Nebo udělat novou kuchyň? Nebo prostě jenom nechat si opravit vodovodní kohoutek? Pokud ano, pak chápete, proč se na trhu hromadí byty před rekonstrukcí a proč se dají koupit se slevou. Sleva totiž v tomto případě ani náhodou není zadarmo. Nejenže vás čeká velká investice, ale hlavně vás to bude stát takové nervy, že se za nákup „investičního bytu“ budete brzo proklínat.
Zlevňování tu dlouho nebylo
Aha, vy čekáte na to, až začnou byty zlevňovat. To se stalo naposledy v roce 2022, kdy Česko zachvátila bezprecedentní inflace a Česká národní banka tak musela bezprecedentně vystřelit úrokové sazby do takových výšin, že z poptávky po bytech prakticky odstřihla část financovanou hypotékou. Inflace nastala z důvodu kombinace unikátních globálních událostí, které tehdy padly na inflačně úrodnou českou půdu. V hlavní roli ale byl rozvrat globální ekonomiky po pandemii v kombinaci se startem války na Ukrajině. A výsledek této partičky černých labutí na realitním trhu? Pokles cen pražských bytů o několik procent plus jako bonus hypotetická šance vyjednat na nějaký ten realitní ležák ještě pár procent navíc.
Suma sumárum: ani jedno z největších dramat v dějinách lidstva nikterak zásadně nezvýšilo dostupnost českých bytů. Jasně, když řekneme, že nemá smysl čekat, budeme působit jako developer či hypoteční poradce tetelící se vidinou své provize. Ale buďme pragmatici a hlavně: nedívejme se na ceny bytů optikou lidového spekulanta, který je nadán šestým smyslem pro časování trhu. Vůbec nechceme kázat o tom, jaká optika je ta jediná správná, ale navrhujeme toto: realisticky počítaný výnos z okamžitého pronájmu.
S deseti miliony z prvního odstavce dnes uděláme toto: nakoupíme za ně portfolio bytů nedaleko od Prahy. Ano, portfolio, protože každý byt skutečně nestojí deset milionů, ale, jak si ukážeme, třeba milion. Vlastní bydlení přitom kupovat nebudete, ale pronajmete si jej. Nebojte, z výnosu svého portfolia jej bez problémů zaplatíte. Takže jdeme na věc: jedeme tvořit portfolio!
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!