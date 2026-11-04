Na jednom z největších vstupů na burzu v historii vydělají i Češi. Firma z Prahy drží a prodá akcie Anthropicu
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- Anthropic, tvůrce umělé inteligence Claude, míří na burzu a jeho hodnota by mohla dosáhnout až dvou bilionů dolarů.
Na úpisu může vydělat i pražská skupina Emun, která akcie firmy nakoupila ještě před vstupem na burzu.
Manažeři fondu věří, že Anthropic má oproti konkurenci výhodu, a IPO podle nich odhalí, kolik AI skutečně stojí.
Americká společnost Anthropic vyvíjející umělou inteligenci Claude se chystá na burzu. Získat by tam mohla až sto miliard dolarů a hodnota firmy by mohla dosáhnout až na dva biliony dolarů. Jednalo by se o jeden z největších veřejných úpisů akcií v historii. Vydělat na tom může i česká investiční skupina, která na sekundárním trhu nakoupila cenné papíry Anthropicu. Podíly drží i v OpenAI a dalších zvučných podnicích.
Pražská společnost Emun pod dohledem ČNB obhospodařuje 18 investičních fondů a spravuje majetek za více než 14 miliard korun, z toho přes sedm miliard na privátních trzích. Emun se podílí na správě majetku v trustech a nadacích za více než 64 miliard korun. Mezi klienty patří hlavně české podnikatelské rodiny s majetkem nad sto milionů korun a instituce. Těm Emun pomáhá se správou investic a se strukturováním majetku.
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