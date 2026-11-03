Volby v USA: Ztratí Trump většinu v Kongresu i v Senátu? Sledujte sčítání hlasů
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- Ve Spojených státech lidé volí do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu.
- Očekává se výrazné oslabení republikánů a tím i prezidenta Trumpa.
- Hlasování skončí ve středu ráno. Sledujte průběžné výsledky sčítání hlasů.
Ve Spojených státech začaly volby do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. Hlasování může republikány připravit o většinu v obou komorách a prakticky tak zastavit legislativní agendu prezidenta Donalda Trumpa. Američané vybírají také 39 guvernérů a rozhodují i v řadě státních a místních hlasování.
V částech Vermontu na severovýchodě USA mohli jít lidé volit už od 5:00 místního času (11:00 SEČ). Postupně se volební místnosti otevíraly v dalších státech a jako poslední mohli začít hlasovat voliči na Havaji v 7:00 místního času (18:00 SEČ). Hlasování skončí uzavřením posledních volebních místností ve středu v 7:00 SEČ na Aljašce.
Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že vysílá tisíc volebních pozorovatelů do všech 50 států, přičemž to označilo za nejrozsáhlejší akci zaměřenou na monitorování voleb v dějinách. Oproti volbám před čtyřmi lety je počet pozorovatelů podle agentury Reuters zhruba trojnásobný. Více než dvě třetiny míst, kam pozorovatelé zamířili, jsou podle analýzy Reuters oblasti, kde v roce 2024 voliči hlasovali spíše pro demokratku Kamalu Harrisovou než pro republikána Trumpa. Demokraté plán ministerstva kritizovali s tím, že může jít o zastrašování voličů.
V okrese Westchester ve státě New York místní správa oznámila „problém s hlasovacími lístky, který znemožňuje elektronickým sčítacím zařízením přijímat lístky ve volebních místnostech v okrese“. Úřady nicméně voliče vyzvaly, aby k volbám přišli, a ujistily je, že sečten bude každý hlas.
„Ano, volit můžete i z vesmíru,“ napsal na síti X astronaut Anil Menon. On a jeho dva američtí kolegové vyplnili elektronické hlasovací lístky a bezpečně je odeslali volebním úředníkům, uvedl v krátkém videu. Předčasně už podle zpravodajského serveru BBC News hlasovalo přes 58,6 milionu voličů.
Jak zareaguje Trump?
Trumpovi republikáni zatím mají v Kongresu většinu, průzkumy však ukazují, že by demokraté měli ovládnout dolní komoru Kongresu a mají šanci získat i Senát. V dolní komoře mají teď republikáni většinu 218 ku 214 a v Senátu 53 ku 47. Sněmovna reprezentantů má celkem 435 křesel, dvě jsou však neobsazená a jeden kongresman je nezávislý.
Volby uprostřed funkčního období prezidenta, takzvané midterms, bývají do jisté míry referendem o jeho působení ve funkci a často vedou k oslabení prezidentské strany. V případě, že demokraté získají většinu ve Sněmovně reprezentantů, může to vést i k podání ústavní žaloby, tedy zahájení takzvaného impeachmentu.
Média a odborníci si opakovaně kladou otázku, jak osmdesátiletý republikán Trump naloží s případnou porážkou svého tábora. Dodnes totiž odmítá uznat prohru z prezidentského klání v roce 2020, kdy ho porazil demokrat Joe Biden.
Trump se potýká s poklesem popularity, jehož příčinou jsou podle průzkumů především inflace a rostoucí ceny benzinu, potravin, bydlení či zdravotní péče, což si mnozí Američané spojují s válkou USA a Izraele proti Íránu. Podle demokratů ceny rostou i kvůli clům uplatňovaným Trumpem. Velkým tématem voleb je rovněž Trumpova protiimigrační politika a deportace přistěhovalců do třetích zemí.
Demokraté mají šanci nově získat senátorská křesla i ve státech, které byly dosud považovány za typicky republikánské, jako jsou Texas, Kansas nebo Aljaška. Současně ale chtějí uhájit senátorské křeslo v Michiganu, kde je očekáván těsný souboj.
Nově zvolený Kongres poprvé zasedne v lednu.