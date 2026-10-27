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České lithium za 42 miliard čeká zásadní změna. ČEZ sází na levnější cestu k těžbě

Společnost Geomet provádí pod Cínovcem průzkumné vrty kvůli ložiskům lithia.

Společnost Geomet provádí pod Cínovcem průzkumné vrty kvůli ložiskům lithia. Zdroj: Reuters

Jaroslav Bukovský
Jaroslav Bukovský
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  • ČEZ a australští těžaři představili nové technologické řešení v projektu těžby lithia na Cínovci.

  • Cena lithia od začátku září klesla téměř o 40 procent a trendově dál padá.

  • Australané mají čas do poloviny listopadu dodat do společného podniku s ČEZ další peníze. 

 

Jinak a lépe, hlavně levněji a s menšími náklady. Tak má vypadat budoucí těžba lithia na českém Cínovci podle říjnového oznámení australských těžařů, kteří spolu s ČEZ hodlají klíčovou surovinu pro elektromobilitu v budoucnosti dobývat. Australská společnost EMH totiž oznámila technologický update projektu, který má rozjet těžbu s nižší startovní investicí a má přinést provozní úspory. Ceny lithia ostatně po jarním oživení znovu brutálně padají, ceny energií naopak rostou. Obojí pak v kombinaci znamená výzvu pro racionalitu celého česko-australského byznysu.

Vyhnout se plynu

Zásadní technologickou změnou má být využití jiného typu pecí využívaných při zpracování vytěžené hmoty. Namísto dvou rotačních pecí vytápěných plynem má v budoucnu Geomet, společný podnik ČEZ a EMH, který má připravit start těžby lithia a dalších kovů v Krušnohoří, využít jedinou tunelovou pec, která může fungovat také na elektřinu. Nové řešení má snížit energetickou náročnost výroby a umožnit úplné odstranění závislosti na zemním plynu.

„Využití tunelové pece představuje významnou změnu oproti studii proveditelnosti projektu Cínovec a povede k výraznému snížení investičních i provozních nákladů,“ uvedl výkonný předseda European Metals Holdings Keith Coughlan.

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