České lithium za 42 miliard čeká zásadní změna. ČEZ sází na levnější cestu k těžbě
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- ČEZ a australští těžaři představili nové technologické řešení v projektu těžby lithia na Cínovci.
Cena lithia od začátku září klesla téměř o 40 procent a trendově dál padá.
Australané mají čas do poloviny listopadu dodat do společného podniku s ČEZ další peníze.
Jinak a lépe, hlavně levněji a s menšími náklady. Tak má vypadat budoucí těžba lithia na českém Cínovci podle říjnového oznámení australských těžařů, kteří spolu s ČEZ hodlají klíčovou surovinu pro elektromobilitu v budoucnosti dobývat. Australská společnost EMH totiž oznámila technologický update projektu, který má rozjet těžbu s nižší startovní investicí a má přinést provozní úspory. Ceny lithia ostatně po jarním oživení znovu brutálně padají, ceny energií naopak rostou. Obojí pak v kombinaci znamená výzvu pro racionalitu celého česko-australského byznysu.
Vyhnout se plynu
Zásadní technologickou změnou má být využití jiného typu pecí využívaných při zpracování vytěžené hmoty. Namísto dvou rotačních pecí vytápěných plynem má v budoucnu Geomet, společný podnik ČEZ a EMH, který má připravit start těžby lithia a dalších kovů v Krušnohoří, využít jedinou tunelovou pec, která může fungovat také na elektřinu. Nové řešení má snížit energetickou náročnost výroby a umožnit úplné odstranění závislosti na zemním plynu.
„Využití tunelové pece představuje významnou změnu oproti studii proveditelnosti projektu Cínovec a povede k výraznému snížení investičních i provozních nákladů,“ uvedl výkonný předseda European Metals Holdings Keith Coughlan.
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