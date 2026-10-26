Většina zaměstnanců státu a veřejné sféry si polepší o tisíce. Na všechny se ale nedostane
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- Nárůst platů na úřadech či ve školách si vyžádá 34 miliard korun navíc.
- Výrazněji si mají polepšit pracovníci s nejnižšími platy a lidé na začátku kariéry.
- Zdravotníkům či policistům stále chybí přesná podoba tabulek a odměňování.
Především nejhůře placené profese ve státní a veřejné sféře, jako jsou nepedagogové či pracovníci v kultuře, se dočkají vyšších příjmů. Počítá s tím návrh státního rozpočtu na příští rok, který v prvním kole schválila sněmovna.
Průměrný plat na úřadech, ve školách a dalších sektorech, v nichž působí téměř 860 tisíc lidí, má podle předlohy od ledna narůst o 3700 korun hrubého. Meziročně si to vyžádá 34 miliard korun navíc. Nemusejí si však polepšit úplně všichni.
Vláda se zároveň shodla s odbory na podobě takzvané platové revoluce, která změní dosavadní způsob odměňování. Nejnižší tarif má odpovídat minimální mzdě, příští rok bude činit 24,9 tisíce korun. Rozdíly mezi platovými třídami pak budou nejméně čtyři procenta a počet stupňů se sníží z 12 na osm. Nový soubor opatření rovněž lépe zohlední délku praxe.
Žádný tarif neklesne, slíbila ministryně
„U většiny zaměstnanců tarify vzrostou a budou lépe odměňováni. Žádný tarif neklesne,“ řekla šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO). Zvýšení by se podle ní mělo týkat zejména pracovníků s nejnižšími platy a mladých lidí na začátku kariéry.
Průměrný plat ve státních a samosprávných orgánech a institucích má přesáhnout 58 tisíc korun hrubého, což je nárůst o 6,8 procenta. Učitelům návrh rozpočtu zaručuje zákonný plat ve výši 130 procent průměrné mzdy z minulého roku. Většina pedagogů by tak měla brát přibližně 63 tisíc korun, tedy o šest procent více. Přesnou výši tarifů má ministerstvo školství zveřejnit za týden.
Ve složitější situaci jsou zaměstnanci nemocnic či záchranných služeb. O tom, zda dostanou přidáno, stále jedná kabinet s odbory. Podle rezortu zdravotnictví by navýšení platů prohloubilo schodek veřejného zdravotního pojištění, které není součástí státního rozpočtu. Systém však posílí o 16,5 miliardy korun, a to zvýšením plateb za státní pojištěnce, upozorňují odboráři.
Jasné není zatím ani to, zda vzrostou příjmy všem pracovníkům sociálních služeb. Přestože si mají v průměru polepšit o téměř 3400 korun, některým může plat zůstat na současné úrovni.
Zaměstnavatelé navíc mohou spolu se zvýšením tarifu snížit osobní příplatek. Odbory proto požadují konkrétní propočty dopadů na zaměstnance a zachování odměn.
Odboráři čekají na přesnou výši tarifů
Na definitivní podobu zvýšení platů čekají také odboráři zastupující policisty, hasiče a další příslušníky bezpečnostních sborů. Rezort vnitra už oznámil, že jejich příjmy mají v příštích třech letech stoupat až o 2900 korun ročně, přičemž do tarifů půjde 1300 korun. O stejnou částku by měl narůst stabilizační příplatek a zbylých 300 korun má připadnout na nadtarifní složky platu, jako jsou pohotovosti či přesčasy.
„Dosud neznáme konkrétní podobu platových tabulek ani jakého navýšení se dočkají jednotliví zaměstnanci a jak se změní struktura jejich platu. Doufáme ale, že výsledkem bude znatelný růst příjmů,“ uvedl předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič.