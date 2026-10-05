Tradiční český výrobce dveří míří na burzu. Od investorů chce získat až 100 milionů
- Český výrobce dveří a zárubní Doornite v pondělí zahájil veřejnou nabídku akcií při vstupu na trh Start pražské burzy.
- Investoři mohou podávat nabídky do 19. října. Cenové rozpětí pro úvodní nabídku akcií (IPO) firma stanovila na 400 až 500 korun na akcii, uvedla v pondělí Burza cenných papírů Praha (BCPP) v tiskové zprávě.
- Firma z Jihlavy dříve oznámila, že plánuje nabídnout až pětinu akcií.
„Jsme rádi, že další česká společnost využívá kapitálový trh jako jednu z cest k financování svého dalšího rozvoje. Smyslem trhu Start je nabídnout právě tuzemským růstovým firmám možnost získat kapitál od investorů a současně si postupně vybudovat zkušenost s fungováním na veřejném trhu," uvedl generální ředitel BCPP Petr Koblic.
Burzovní trh Start je určený pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat peníze přímo od investorů za zjednodušených podmínek.
Firma s výrobní tradicí sahající do roku 1957, kterou v roce 2021 převzal do svých rukou český management, informovala o záměru vstoupit na burzu před měsícem. Tehdy uvedla, že peníze získané vstupem na burzu chce využít k modernizaci a automatizaci výroby, posílení pracovního kapitálu, rozvoji dceřiných značek a prodejních kanálů, případně i na akvizice.
Doornite loni vykázala tržby 566 milionů korun, meziročně vzrostly o 13 procent. Provozní zisk EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, klesl z 56,5 milionu na 51,9 milionu korun. Čistý zisk činil 16 milionů korun, podobně jako o rok dříve.