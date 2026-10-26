Dermacol zasáhly spory manželů. Komárová po 24 letech ve firmě končí
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- Marketingová ředitelka Dermacolu oznámila v e-mailu zaměstnancům, že ve firmě končí.
- Podle svých slov dostala „výpověď” od svého manžela, jediného vlastníka firmy Vladimíra Komára.
- Podle Komára je odchod jeho ženy z firmy čistě byznysovou záležitostí a netýká se jejich manželství.
Věra Komárová po 24 letech končí v kosmetické společnosti Dermacol, konkrétně na pozici marketingové ředitelky firmy. Redakci e15 to potvrdila jak Komárová, tak i její manžel a jediný konečný vlastník firmy Vladimír Komár. Dlouholetá manažerka značky oznámila zaměstnancům, že dostala výpověď. Zatím však podle údajů v obchodním rejstříku zůstává členkou dozorčí rady firmy.
Podle Komárové je za odchodem z firmy spor s manželem a vlastníkem Dermacolu Vladimírem Komárem. Komárová tvrdí, že se snažila oddělit osobní záležitosti od fungování firem, její manžel však podle ní zvolil jiný postup.
„Právě jsem dostala výpověď po 24 letech působení pro mou milovanou značku. Oficiálně z důvodu organizačních změn, ale v realitě jde o něco jiného,“ napsala Komárová v e-mailu, který v úterý 20. října rozeslala všem zaměstnancům společnosti, tedy 500 pracovníkům včetně pozic ve výrobě. Redakce e15 měla možnost do e-mailu nahlédnout. Komárová pro e15 upřesnila, že od manžela obdržela „výpověď pro nadbytečnost“.
Dělba majetku předmětem sporu
Své rozhodnutí promluvit o důvodech odchodu takto veřejně Komárová vysvětlila loajalitou ke značce i zaměstnancům. „Vážím si vás a stejně tak Dermacol mám v srdci příliš moc na to, abych sklopila hlavu a nechala všechno bez vysvětlení,“ uvedla.
Za výpovědí podle Komárové stojí majetkové neshody s manželem. V e-mailu napsala, že mu několik dní před „vyhazovem z firmy” poslala návrh dohody o rozdělení majetku. Chtěla tím podle svých slov předejít tomu, aby osobní záležitosti narušily fungování jejich podnikání.
„Naneštěstí se můj manžel rozhodl pro sérii opačných kroků a dohody není schopen,“ uvedla. Z e-mailu zároveň nevyplývá, že by se manželé rozváděli.
Komár pro e15 rozhodnutí o propuštění Komárové potvrdil. Podle něj stojí za rozhodnutím výhradně byznysové důvody, nikoli majetkové spory mezi manželi. „Toto je věc čistě byznysová a to, o čem se budeme mezi sebou dohadovat ohledně rozdělení majetku, budeme řešit mimo firmu,“ dodal.
Hlavním důvodem personální změny je podle Komára nakládání s marketingovými prostředky a potřeba efektivnějšího hospodaření společnosti. „Ta firma je momentálně v takovém stavu, že já potřebuju ty marketingové peníze jednak trošku zkrátit a jednak je investovat efektivně,“ vysvětlil.
Mediální tvář Dermacolu
Komárová patřila dlouhodobě k nejviditelnějším tvářím Dermacolu. Ve společnosti působila od začátku tisíciletí a věnovala se strategii, marketingu, vývoji produktů i zahraniční expanzi. V minulosti pracovala také pro nadnárodní společnosti Colgate-Palmolive a Ferrero v oblasti marketingu.
Dermacol získal podnikatel Vladimír Komár na počátku tisíciletí, v roce 2003. Značka tehdy potřebovala nový impuls a Komárová se následně podílela na jejím dalším rozvoji. Jak v minulosti popisovala e15, firma postupně modernizovala výrobu, rozšiřovala distribuční síť a posilovala na zahraničních trzích.
Významnou částí jejího působení byla snaha využít historickou známost značky a jejího ikonického krycího make-upu. Dermacol se prosazoval nejen v Česku a na Slovensku, ale také v dalších evropských zemích a na trzích Blízkého východu či Asie. Značka navázala na historii sahající do roku 1966, kdy v barrandovských filmových ateliérech vznikl její slavný krycí make-up.
„Věra je mediálně známá tvář té firmy, stejně jako byla Iva Kubelková a jiné tváře. Nicméně tady se bavíme o tom, že byla marketingová ředitelka. A být tváří a řídit skoro stamilionový rozpočet jsou dvě různé věci,“ popsal Komár roli své ženy v Dermacolu.
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Dermacol patří Komárovi
Ačkoli byla Komárová často označována za spolumajitelku Dermacolu, jediným konečným vlastníkem firmy je prostřednictvím společnosti Alphaduct pouze Komár. Komárová se na řízení podílela jako dlouholetá vrcholná manažerka, zejména v oblasti strategie, vývoje a marketingu. Zatím ale stále zůstává v dozorčí radě Dermacolu i Alphaductu.
Komár je původem slovenský podnikatel a investor, který se v minulosti angažoval také v televizním byznysu. Spoluvlastnil například TV Nova a později působil v okolí televize Prima. Jeho podnikatelské aktivity zahrnují i další společnosti a investice.
„Já jsem stoprocentní majitel firmy Alphaduct, které jsem byl majitelem dokonce už předtím, než jsem si svoji manželku vzal,“ uvedl Komár. Zdůraznil tak, že případné vypořádání majetkových nároků mezi manželi považuje za samostatnou otázku, která by neměla zasahovat do řízení Dermacolu.
Připustil současně, že mezi manželi existují rozdílné představy o majetkovém vypořádání. „Nebráním se nějaké rozumné diskusi o vypořádání, nicméně její představy bych zatím nenazval rozumné. Jsou trošku z Marsu,“ prohlásil Komár.
Komárová rozjela byznys i ve vzdělávání
Komárová se v posledních letech věnovala také vzdělávání. Vystudovala pedagogiku a během pandemie se rozhodla založit soukromou školu Leonardo V. Academy v Praze. Pro její sídlo pořídila historickou budovu v Dlouhé ulici, do níž podle dřívějších informací investovala zhruba 200 milionů korun. Škola postupně získala české i zahraniční akreditace a rozšířila nabídku od základního vzdělávání po gymnázium.
V květnu 2026 Komárová v rozhovoru pro pořad FLOW na e15 popisovala obtíže spojené se založením školy i její další rozvoj. V poslední době se vedle vzdělávání věnovala také projektu Fragrini, který propojuje šperky s parfémy.