Česko má potenciál v AI, kyberbezpečnosti i obraně. Potřebuje ale lepší podmínky pro inovace, shodují se Krutílek s Jovanovičem
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- Česko může uspět v umělé inteligenci, kyberbezpečnosti, biotechnologiích i obranném průmyslu.
- Rozvoji inovací brání nedostatek kapitálu, složitý přenos výzkumu do praxe i evropská regulace.
- Inspirací pro rychlejší vývoj obranných technologií může být Ukrajina.
Jaké technologie mohou v příštích letech změnit český byznys a v čem má tuzemsko šanci uspět v mezinárodní konkurenci? O tom diskutovali Pavel Jovanovič, CEO Středočeského inovačního centra, a europoslanec Ondřej Krutílek, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu. Hosté vystoupili v panelu Česko jako technologická laboratoř: Které inovace mají šanci změnit byznys? na Tech Brunch, který se konal v pražské restauraci Mlýnec. Debatu moderoval Jan Novotný, zástupce šéfredaktora e15.
Propojení nového se starým
Česká republika by podle Ondřeje Krutílka měla stavět na své průmyslové tradici a propojovat ji s moderními technologiemi, zejména umělou inteligencí. Ta podle něj neznamená jen velké jazykové modely a nástroje typu ChatGPT, ale především praktické využití v průmyslu. „Naše místo je v aplikaci nových trendů na to, co už tady děláme,“ zdůraznil Krutílek. Nové technologie mohou zároveň pomoci řešit nedostatek pracovníků, se kterým se české firmy potýkají.
Pavel Jovanovič vidí velké příležitosti v kyberbezpečnosti, biotechnologiích a zdravotnictví i obranném průmyslu. Česko má podle něj silné firmy, kvalitní akademické zázemí a schopnost vyrábět fyzické produkty. Právě propojení těchto zkušeností s IT a umělou inteligencí může být jeho konkurenční výhodou.
Evropa je svazována regulacemi
Podle Krutílka brzdí evropský byznys příliš složitá pravidla. Evropská unie podle něj často přijímá regulace, které dobře vypadají na papíře, ale v praxi se obtížně uplatňují. „Máme sice nejlepší regulaci AI, ale nejlepší AI je někde jinde,“ upozornil europoslanec.
Jednou z možností, jak usnadnit podnikání napříč Evropskou unií, je 28. režim. Firmám by umožnil fungovat podle jednotných unijních pravidel ve všech členských státech. Jovanovič k tomu doplnil: „Jsem velký fanoušek Evropské unie, ale pokud máme konkurovat Americe, která má jednotný trh, bariéry pro obchod jsou stále ještě velké.“
Ukrajina ukazuje, jak rychle lze inovovat
Inspirací pro evropský obranný průmysl může být podle obou hostů Ukrajina. Krutílek zavzpomínal na svou návštěvu výzkumného centra v Dnipru, zhruba 50 kilometrů od frontové linie, kde se vyvíjejí drony. Zaujala ho především rychlost tamního inovačního procesu, který trvá zhruba šest měsíců. Evropa by se podle něj měla inspirovat především jejich schopností rychle reagovat na nové potřeby.
Jovanovič zdůraznil také význam obranných technologií, které mohou najít uplatnění i v civilním sektoru. České firmy a startupy už podle něj spolupracují s ukrajinskými partnery. Pro další rozvoj oboru je důležité také usnadnit menším firmám přístup k armádě a státním institucím. Evropská spolupráce by se podle Ondřeje Krutílka neměla omezovat na heslo „made in EU“, ale měla by se rozšířit také na „made with EU“ a zapojovat důvěryhodné partnery mimo Unii.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu.