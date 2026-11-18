Český miliardář plánuje továrnu za miliardu. V léčbě srdce chce vyzvat světové obry
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- Společnost BTL miliardáře Jana Vilda oznámila v rámci procesu EIA záměr výstavby své největší haly v Česku.
Za miliardu by budovala pracoviště pro 800 lidí.
Vyrábět by mělo katetry proti srdeční arytmii a elektronické součástky do zdravotnických přístrojů.
Zdravotnicko-technologická skupina BTL si připravuje půdu pro masovou výrobu svých nových srdečních katetrů. Podle portálu EIA plánuje v Benešově výstavbu nové výrobní haly pro 800 zaměstnanců, která by mohla vyrábět až sto tisíc katetrů ročně.
Nová hala má mít dvě patra s celkovou podlažní plochou přes 13 tisíc metrů čtverečních. Pokud by se postavila podle současných plánů, stala by se největší výrobní halou skupiny v Česku. Prvenství by si udržely dvě haly v bulharském městě Plovdiv.
Technický šéf skupiny BTL Tomáš Drbal záměr potvrzuje, nicméně dodává, že výstavba haly ještě není jistá a momentálně se realizace odkládá. BTL projekt minulý týden teprve oznámila v systému EIA. Proces posuzování jeho vlivů na životní prostředí je tak na úplném začátku.
Nakonec bude expanze postupná
„Plánujeme vstoupit na zcela nový a vysoce konkurenční trh. Necháváme si v rukou více variant a momentálně se přikláním k pozvolnému náběhu produkce. To znamená, že připravujeme úpravu prostor, které máme v pronájmu a kde dokážeme dostat výrobu až na vyšší jednotky tisíc katetrů ročně. Nová hala bude dalším krokem,“ řekl e15 Drbal s tím, že v prozatímně upravených prostorách bude pracovat zhruba padesát lidí.
Důvodem postupného náběhu je nejen těžko předvídatelný odbyt na novém trhu, ale také výše investice. Nová hala by podle Drbala mohla vyjít na zhruba miliardu korun. Stavět by se mělo začít nejdříve v roce 2028, pak by práce podle plánu měly trvat zhruba dva roky.
Konkurence světovým obrům
BTL chce vstoupit na trh katetrů pro léčbu srdečních arytmií. Ten opanují čtyři firmy: Johnson & Johnson, Abbott Laboratories, Medtronic a Boston Scientific. Právě tyto čtyři firmy označuje za hlavní hráče také americká společnost Adagio Medical ve svých regulatorních dokumentech. Drbal v únorovém rozhovoru pro e15 připustil, že prosadit se mezi zavedenými výrobci nebude jednoduché. „Z trhu už jsme slyšeli, že si novou konkurenci nenechají líbit, že nás prý buď zažalují, zničí, nebo koupí,“ řekl Drbal.
BTL chce mít na konci příštího roku katetr certifikovaný a připravený k prodeji. Jeden by měl stát zhruba 75 tisíc korun.
„Stále platí, že námi vyvinuté zařízení má přínos jak pro pacienta, tak pro lékaře. Jen chceme být v tomto segmentu obezřetnější, protože nevíme, co od něj čekat,“ dodal Drbal.
Nově vyvinuté katetry, jejichž vývoj stál už stovky milionů korun, mají podle Drbala zkrátit časovou náročnost zákroku na polovinu. Přístroj využívá pulzní elektrické pole, které umožňuje cíleně zničit tkáň způsobující poruchy srdečního rytmu. Oproti tradiční metodě využívající teplo by měl být zákrok nejen rychlejší, ale i šetrnější a jednodušší.
Skupinu BTL vybudoval podnikatel Jan Vild, který patří mezi nejbohatší Čechy. Podle letošního žebříčku e15 Rich List mu s odhadovaným majetkem 45 miliard korun patří 20. příčka mezi nejbohatšími Čechy a Slováky. Firma založená v roce 1993 se z původně malého výrobce zdravotnické techniky vypracovala na globální skupinu, která dodává přístroje pro fyzioterapii, estetickou medicínu či kardiologii. V loňském roce BTL zvýšila tržby na 18,5 miliardy korun, meziročně téměř o pětinu. Zaměstnává více než 4300 lidí a kromě Česka má výrobní kapacity také v Rakousku a zmíněném Bulharsku.