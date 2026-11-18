Nerodí se děti? Pro nás je to vlastně dobře, říká český zakladatel kočárkové značky Cybex
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- V kočárcích jeho firmy jezdí děti od Paříže po New York. Propagují je hvězdy showbyznysu, jako je Justin Bieber nebo Rihanna.
- Martin Poš svůj Cybex přitom založil ze vzdoru, protože své nápady nemohl uplatnit v korporátu.
- O tom, jak důležitou zbraní byznysu je tvrdá hlava a kudy vedla jeho jedinečná životní cesta, mluví v rozhovoru pro e15 magazín.
Tento příběh má mnoho začátků. Jedním z nich je skok o tyči. Někdejší atlet Martin Poš pokořil za Rakousko limit a měl odjet reprezentovat zemi na olympiádu do Barcelony v roce 1992. Jenže hned po dopadu si poranil zápěstí a z účasti sešlo Smůla? Ani ne. Světu dodal něco většího.
Založil světovou luxusní „kočárkovou“ značku Cybex a dnes také jako generální ředitel vede čínský konglomerát Goodbaby, kam firma patří. Samozřejmě linka Pošova příběhu nebyla takto přímá, nicméně vystihuje podstatu ostříleného byznysmena: Každý den je nový začátek, a pokud se vám něco nepovede, zlomte to a jděte dál. „Dneska by ze mě byl stárnoucí trenér, běhal bych s píšťalkou po hřišti a bral 1500 eur,“ ohlíží se za svou nenaplněnou sportovní kariérou v rozhovoru pro e15 magazín.
S Martinem Pošem jsme se sešli v pražském flagship storu jeho značky Cybex. Podobné obchody má firma v Berlíně, Paříži či v Tokiu. V prostředí laděném do tmavších barev voní ty správné vybrané vůně a hraje ta správná hudba.
Martin Poš během rozhovoru dokončuje nový deal, o němž ještě nemůže mluvit. Zatímco spolu sedíme, je ve spojení s bankou a chystá online call s lidmi ze své firmy.
Do Prahy přicestoval jen na otočku. Rezident Monaka, podnikatel z Německa, někdejší emigrant v Rakousku a rodák z Československa se považuje za globáního člověka, obyvatele planety Země, jak říká. "A v byznysu jsem čistokrevný oportunista. Tam, kde vidím, že moje podnikání vytvoří hodnotu, tam ho realizuji,“ dodává s nakažlivým optimismem. V Praze se teď tajé proto chystá otevřít jednu z centrál Cybexu, protože Česko vidí pro byznys jako jednu z nejzajímavějších zemí.
Vaši rodiče před 45 lety emigrovali z tehdejšího Československa. Vám bylo deset let, když jste se ocitl v Rakousku. Co vlastně tomuto zásadnímu životnímu kroku předcházelo? Jak moc to zformovalo váš pohled na svět?
Je to komplikovaný příběh, ale zjednodušeně řečeno: Otec odešel jako první z nás. Klasicky proto že nebyl s tehdejším komunistickým režimem ztotožněný. Matce se naštěstí po nějaké době podařilo legálně vystěhovat v rámci sjednocení rodiny. A bylo to za pět minut dvanáct, protože my jsme jako děti emigranta dostávali od režimu dost za uši. Pocítili jsme to okamžitě. Z nejlepšího žáka ve třídě jsem se během pár týdnů stal outsiderem na okraji. Bylo to extrémně nepříjemné.
V jednom z rozhovorů jste zmínil, že vám to prvotní nadšení ze Západu vydrželo přibližně deset minut – než jste ve škole dostal od nových spolužáků pár facek. Jak těžké byly ty první měsíce?
Nedělal bych z toho zbytečné drama. Je to podobné, jako když se dnes přestěhujete z Prahy na venkov, nikdo vás s otevřenou náručí nečeká. A na cizince nečeká nikdo nikde. Když dnes přijedou Ukrajinci do Česka, taky nejsou automaticky vítáni. Člověk se jednoduše musí přizpůsobit. Jsem naštěstí dost adaptabilní typ, takže jsme se s bráchou naučili německy velmi rychle. Našli jsme si svou pozici, a když bylo potřeba, vzali jsme je po tlamě zpátky. Mezi dětmi se to vyříká rychle a hrany se obrousí.
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