Napětí ve Volkswagenu sílí. Pozastavuje vývoj plně elektrického Golfu
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- Plně elektrický ID.Golf se má stát novou generací populárního modelu.
- Krok podle firmy nezpozdí uvedení modelu na trh.
- Volkswagen čeká největší restrukturalizace a propouštění v historii.
Německý automobilový koncern Volkswagen pozastavil ve svém ústředí ve Wolfsburgu vývoj plně elektrického automobilu ID.Golf, jenž se má stát novou generací populárního modelu Golf. S odkazem na sdělení firmy to uvedla agentura Reuters. Volkswagen teď pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci aktivit a snižování nákladů.
„Vím, co Golf znamená pro Volkswagen a pro Wolfsburg. Proto pro nás toto rozhodnutí opravdu nebylo snadné,“ uvedl podle Reuters šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer.
Závodní rada Volkswagenu nicméně uvedla, že pozastavení vývoje nezpůsobí odklad uvedení modelu ID.Golf na trh, a slíbila, že ztracený čas dožene. „Zmrazení výdajů na přípravné práce na modelu ID.Golf je nicméně další známkou toho, jak je finanční situace skupiny napjatá,“ dodala.
Propustí 100 tisíc lidí
Koncern Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Dozorčí rada Volkswagenu, jehož součástí je i Škoda Auto, v září schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. Na konci loňského roku zaměstnával koncern asi 663 tisíc lidí.
Podle českého odborového svazu Kovo požaduje Volkswagen rovněž zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.
Koncern Volkswagen tento týden oznámil, že provozní zisk mu v prvních třech čtvrtletích meziročně klesl téměř o 99 procent zhruba na 100 milionů eur (asi 2,4 miliardy Kč). Provozní zisk Škody Auto se však o více než sedm procent zvýšil a dosáhl 1,92 miliardy eur.