V Česku vznikne nový největší řetězec. Cena za Tesco předčila očekávání
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- České Tesco bude mít nového majitele.
- Jeho prodejny v České republice a na Slovensku kupuje nizozemská skupina Ahold Delhaize.
- Prodejní cena za oba trhy dosahuje 1,7 miliardy eur, tedy 41,4 miliardy korun.
Hádanka, kdo v Česku převezme 186 prodejen s logem Tesco, je rozluštěna. Britská matka české a slovenské pobočky v pátek oznámila, že její aktiva na těchto trzích převezme nizozemská skupina Ahold Delhaize, tedy matka společnosti Albert Česká republika. Dokončení transakce, které podléhá schvalování příslušných úřadů, prodávající očekává ve druhé polovině příštího roku.
Ken Murphy, šéf společnosti Tesco vyzdvihuje, že Ahold Delhaize hodlá prodávané obchody dál rozvíjet a investovat do nich. „Pro Tesco bude tato transakce znamenat další zjednodušení struktury skupiny, zvýšení našeho zaměření na klíčové aktivity ve Velké Británii a Irsku a podporu našich pokračujících investic do našeho maloobchodního ekosystému s primárním zaměřením na potraviny,“ uvedl s tím, že tyto kroky umožní další budoucí růst a zároveň návratnost kapitálu akcionářům.
„Dokud nebude transakce dokončena, naše podniky v České republice a na Slovensku zůstávají součástí společnosti Tesco a naší prioritou i nadále zůstává obsluha zákazníků a podpora kolegů,“ dodal.
„Akvizice představuje pro Ahold Delhaize významnou příležitost posílit pozici v regionu střední a jihovýchodní Evropy a vstoupit na slovenský trh,“ uvedli zástupci Aholdu v tiskové zprávě.
Celková hodnota podniku na úrovni enterprise value činí 1,7 miliardy eur. Jde o sumu, jejíž součástí je i čisté zadlužení, tedy rozdíl mezi výší dluhu a peněžními prostředky. Skutečná kupní cena, tedy zaplacená suma, pak bude o tento čistý dluh ponížena.
Vysoká valuace
Valuace československého Tesca je v každém případě vysoká. Při souhrnném ukazateli EBITDA ve výši 174 milionů eur znamená takřka desetinásobek provozního zisku. Experti z trhu fúzí a akvizic přitom odhadovali šestinásobek až osminásobek EBITDA.
Tesco tak skončí na českém trhu po 30 letech. Britský maloobchodní řetězec Tesco vstoupil do Česka v roce 1996, kdy zde koupil obchodní domy americké společnosti K-Mart. V současné době Tesco Česko a Slovensko provozuje přes 360 prodejen, přičemž v Česku stojí 186 z nich.
Největším řetězcem u nás je z pohledu tržeb Lidl, který v posledním fiskálním období utržil skoro 108 miliard korun. Spojením českého Alberta a Tesca však vznikne holding, který naposledy ročně inkasoval bezmála 119 miliard korun, tedy nový lídr. Samostatnému Albertu dosud patřila třetí příčka, Tescu pátá. Dvojkou byl podle posledních dat Kaufland a čtyřkou Penny.
Albert s Tescem předčí i lídra v počtu prodejen. Dosud vládla společnost Penny, která provozuje přes 440 prodejen. Nový hegemon však bude mít zhruba o sto více.
Otázkou je, jak se k transakci postaví antimonopolní úřad. Kvůli výrazné koncentraci na trhu může úřad skupinu Ahold přimět k tomu, aby část provozů prodala konkurenci.
Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy bude obchod posuzovat nejen český a slovenský antimonopolní úřad, ale i Evropská komise. Šetření podle něj nebude jednoduché, protože úřady budou muset posuzovat lokalitu po lokalitě.
„Neočekávám, že by úřad řekl, že celková koncentrace na trhu by po transakci nebezpečně vzrostla. Když v minulosti proběhly podobné fúze, úředníci spíše zkoumali jednotlivá města. Největší riziko koncentrace je přitom v těch menších, kde tolik prodejen není. Logickým cílem úřadu bude, aby neexistovala obec, kde zákazníci mohou jít pouze do Tesca nebo Alberta,“ vysvětlil Prouza.
Zprávu o novém majiteli přitom Prouza vnímá spíše pozitivně, a to i z pohledu spotřebitele. „Tlak na růst cen se podle mého názoru vlivem transakce nezmění. Stále tu máme dost velkých hráčů, a tedy dostatečnou konkurenci. Naopak vidím výhodu v tom, že přišel silný hráč, který má ambici modernizovat stovky prodejen,“ dodal.