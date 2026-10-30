Razí tunely pro metro D, vlaky ale hned tak nekoupí. Otálení vyjde Prahu draho
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- Praha stále neví, kolik nových souprav metra nakoupí, ani kdo jí je dodá.
- Dopravní podnik dříve odhadoval, že za vlaky, technologie a dlouhodobou údržbu zaplatí 86 miliard korun. Nákup se ale patrně prodraží.
- Linku D budou obsluhovat automatické vlaky bez strojvedoucích, postupně je podnik nasadí i na lince C.
Zatímco jsou ražby některých tunelů už dokončené a jiné zdárně pokračují, nákup automatických vlaků a dopravního systému pro vznikající linku D a linku C pražského metra se výrazně zpožďuje. Původní harmonogram počítal s tím, že pražský dopravní podnik (DPP) podepíše smlouvu s dodavatelem v říjnu loňského roku. Veřejná zakázka, která probíhá formou veřejného dialogu, je však stále pouze ve fázi jednání s účastníky: s firmou Alstom Czech Republic a konsorciem Siemens Mobility a Škoda Transportation.
„Náš odhad je, že jednací fáze poběží ještě minimálně rok,“ řekl e15 mluvčí DPP Daniel Šabík. Zpoždění podnik vysvětluje mimo jiné tím, že musel ověřovat, zda budou současní účastníci tendru schopni realizovat natolik rozsáhlou a náročnou zakázku. Teprve po dokončení jednací fáze bude následovat podání konkrétních nabídek. Podle jakých kritérií se budou hodnotit, jakou budou mít kritéria váhu nebo dokdy bude možné nabídky podat, řeší DPP s účastníky v nynější jednací fázi.
DPP nechce cenu odhadovat
Jejím tématem je i stanovení konkrétního počtu nakupovaných automatických vlaků. Účastníci tendru mají za úkol spočítat simulaci plně automatického provozu na lince C při špičkovém intervalu minimálně 90 vteřin a současně zohlednit nároky na provozní zálohu a servis. Podobně mají ověřit počty vlaků i pro linku D. Původně podnik odhadoval, že pořídí dohromady 69 souprav, z toho 16 pro „déčko“.
Dotaz, zda tato predikce platí i dnes, však nezodpověděl. Stejně tak ponechává bez odpovědi otázku, jak významné očekává zvýšení předpokládané hodnoty zakázky vzhledem k několikaletému zpoždění. V dubnu 2024 počítal s hodnotou zakázky ve výši téměř 86 miliard korun, z toho 36 miliard připadalo na ryze investiční náklady, zbytek na zajištění údržby nových vlaků po dobu 35 let a nástupištních stěn a dopravního systému po dobu 25 let.
Nová linka D. V první etapě by metro mělo jezdit mezi Pankrácí a Novými Dvory. |
„Hodnota byla stanovena v souladu se zákonem k okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to s přihlédnutím k předpokládanému předmětu veřejné zakázky. Konečná předpokládaná hodnota bude upřesněna po stanovení konečného předmětu zakázky na základě jednání s účastníky, a to se zohledněním cenové hladiny v době podání nabídek,“ uvedl Šabík.
Aktuálně probíhající jednací fáze s účastníky však poběží podle DPP ještě minimálně další rok. Mimo jiné napoví, jak bude vypadat harmonogram automatizace linky C.
„Skutečně bychom neradi v této chvíli říkali nějaké finanční odhady, protože celá řada detailů se bude teprve v průběhu jednací fáze upřesňovat. Upřesnění ale a priori neznamená, že náklady budou jenom stoupat,“ poznamenal mluvčí podniku.
Až miliardy navíc
Data Evropského statistického úřadu říkají, že výrobní ceny kolejových vozidel rostly mezi dubnem 2024 a dubnem 2026 asi o čtyři procenta. „Celková cenová hladina v Česku za tu dobu narostla zhruba o pět procent. Zároveň jsou významně dražší energie na výrobu souprav a reálně dražší jsou i materiály k jejich zhotovení. Lze tedy čekat, že nákupní cena souprav bude reálně o jednotky procent dražší nad rámec dosavadní inflace,“ míní analytik společnosti Natland Petr Bartoň. Za takových okolností by se investice Prahy do souprav a dopravního systému navýšila o jednotky miliard korun.
„U veřejných zakázek se předpokládaná hodnota automaticky nerovná inflační doložce. Problémy mohou spočívat v růstu cen specifických komodit a komponent či ve výrazném růstu mezd se stavebnictví a strojírenství,“ upozorňuje ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Prodražení nákupu tak může být ještě výraznější.
Pořizované soupravy a dopravní systém mají zajistit provoz metra v nejvyšším stupni automatizace, tedy bez strojvedoucích. DPP už dříve uvedl, že budou soupravy složeny z pěti průchozích vozů. Každý bude mít na každé straně čtyři předsuvné dveře. Maximální rychlost má dosahovat 80 km/h.
Bývalý první náměstek primátora Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Zdeněk Hřib (Piráti) k tomu uvedl, že díky automatizaci bude možné snížit intervaly mezi vlaky na minimum a zvýšit kapacitu nejvytíženější linky C až o 20 procent.
Stavba nové linky D začala v roce 2022 úsekem mezi Pankrácí a Ryšánkou (dříve Olbrachtova). Letos DPP s více než dvouletým zpožděním zahájil výstavbu úseku z Ryšánky na Nové Dvory, který zahrnuje tunely až do Písnice. Tento měsíc pak podnik vypsal tendr na stavbu stanice Libuš. První cestující by se linkou D podle aktuálního plánu měli svézt v roce 2032.