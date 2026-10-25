Staré BMW končí, přežily jen ledvinky z 60. let. Budoucnost značky visí na tomto elektromobilu
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- Vyzkoušeli jsme nové BMW iX3 50 xDrive, klíčový model pro budoucnost slavné značky.
- Tohle "bávo" už nemají dotovat zisky ze spalovacích vozů, má ukázat, že automobilka našla recept na výdělečný elektromobil.
- Vyplatí se vůz za dva miliony korun?
Není prázdnější marketingové fráze, než že nový model automobilky poodhaluje budoucnost té či oné značky. V případě BMW iX3 50 xDrive to však platí dokonale. Jestli měla značka někdy otevřít atomový kufřík s „modelem odhalujícím budoucnost“, je to právě teď. Proč? Protože v Mnichově zmáčknuli tvrdý reset.
iX3 je prvním sériovým modelem, který stojí na nové platformě Neue Klasse. Nejde o to, že ujede o pár kilometrů více nebo že se zatraceně rychle dobíjí. Význam tohohle elektrického bavoráku je mnohem hlubší. Bez nadsázky píše první kapitolu nové éry, která je pro BMW klíčová především ekonomicky.
Tohle elektrické bávo už nemají dotovat zisky z výdělečných spalovacích vozů. Značce, jež se stejně jako celý evropský autoprůmysl potýká s řadou problémů, má vydělávat samo o sobě a změnit dosavadní ne zcela funkční ekonomiku elektromobilů „made in Europe“. Má ukázat, že BMW umí postavit špičkový elektromobil, který je jako elektromobil od začátku designovaný a nestojí pouze na přizpůsobené již existující platformě pro vozy spalovací. Jinou možnost dnes ani ambiciózní automobilka mít nemůže, a to bez ohledu na to, zda její management obědvá bratwursty, hamburgery nebo knedlíčky jiaozi zalité sójovkou.
Minimum prolisů v nové éře BMW
BMW jako jeden z prvních evropských prémiových výrobců skládá do jednoho auta velmi dlouhý dojezd (v případě námi testované konfigurace až 770 km), baterii šesté generace s moderní 800V architekturou a rychlodobíjení výkonem až 400 kW, a to za cenu, která se ve srovnání prémiových SUV nejeví jako absurdně vysoká. Na konfiguraci, již jsme testovali, visí cenovka přes 2,1 milionu korun.
Za pozornost stojí i proto, že přináší obrovské množství novinek najednou. Většina z nich se patrně přelije také do budoucích modelových řad. Ostatně BMW ho vyrábí ve zbrusu novém závodě v maďarském Debrecínu. Tedy v klíčové továrně určené pro nástup celé nové generace Neue Klasse, jejímž prvním sériovým modelem je právě iX3 50 xDrive.
Odlišné je na první pohled. Už při příchodu na parkoviště si nelze nevšimnout hladší karoserie s minimem prolisů nebo jednodušší přídě, na kterou se vracejí úzké vertikální ledvinky inspirované BMW z šedesátých let. Široké světlomety opticky rozšiřují vůz, který je první ukázkou toho, jak budou vypadat budoucí BMW bez ohledu na to, zda zajíždějí k dobíječkám nebo čerpacím stanicím.
Jednodušší je také interiér, designéři vyčistili především palubní desku. Řada tlačítek zmizela, přistěhovaly se naopak některé tvrdší a laciněji působící plasty – minimalismus a cena především. Doopravdy podstatné změny však nacházíme výše, pod čelním sklem. Po celé jeho délce se táhne pás, takzvaný Panoramic Vision. Displej, který ve své levé části, v zorném poli řidiče, zobrazuje základní informace jako rychlost jízdy nebo stav a dojezd baterie.
Prostřední a pravou část si uživatel může přizpůsobit. My například vidíme, do jaké míry vůz zrovna rekuperuje v závislosti na jízdě. Jen další otravný displej? Ne, tohle je něco jiného. Neodvádí pozornost, je dobře čitelný a vkusně doplňuje informační servis řidiče.
Přestože má tahle zábavná hračka přes 2,3 tuny, na silnici se stále chová jako BMW a nevděčí za to jen úctyhodnému výkonu 345 kW. Řidič to pozná jak na dálnici, z nuly na 100 vůz zrychluje za necelých pět vteřin, tak na klikaticích v okolí Slap.
Zatímco na dálnici spotřeba roste přes 20 kWh na 100 km při dodržování maximální 130km rychlosti, na okreskách kolem Vltavy nepřekvapivě klesá.
Výsledný průměr téměř 19 kWh / 100km, jejž jsme naměřili během 300km letního výletu po Čechách, nevybočuje z toho, co lze na trhu srovnatelných SUV považovat za běžné. Řidič může být naprosto v klidu. V obří baterii má využitelnou kapacitu asi 109 kWh, v případě námi testovaného vozu to má podle výrobce znamenat dojezd až 770 km. To platí na papíře, naše kombinace dálnice a slapských zákrut by si vyžádala dobíjení už někdy po 500 km.
Elektromobily a zatraceně rychlé dobíjení
Jedním z hlavních důvodů, proč cena vozu přesahuje dva miliony, je právě baterie, která dokáže přijímat energii ze stojanu prémiovým výkonem až 400 kW. To je tempo, kterým byste – čistě hypoteticky – načerpali z nuly na maximální 770km dojezd už za čtvrt hodiny. Tolik k teorii, teď praxe. Pohodlným a peněženku nešetřícím výkonem 350 kW nebo vyšším mohli řidiči v polovině roku nabíjet pouze na asi 170 místech v Česku. Označte jedno z nich v navigaci za cíl cesty a vůz sám upraví teplotu baterie na ideálních zhruba 30 stupňů.
Řidič se z displeje dozví, zda je předehřev hotový a baterie připravená na maximální dobíjecí výkon. Z deseti asi na 80 procent dobíjíme přibližně za 20 minut. Jen málokterý elektromobil evropské provenience by tomuto tempu stačil. Mnohonásobně levnější dobití v domácích podmínkách wallboxem o výkonu 11 kW z 20 na 80 procent zabírá něco přes šest hodin, přes noc je hotovo.
Ať už teče energie do akumulátoru odkudkoli, řidič může proces pohodlně sledovat v mobilní aplikaci. S tou si také plánuje příští trasu, dobíjecí zastávky, filtruje poskytovatele dobíjení nebo parametry nabíječek od pomalých k rychlejším.
BMW se nepochlubilo, na kolik prodaných kusů iX3 50 xDrive cílí. Poptávka po novince, která z mnoha různých pohledů vybočuje z řady, se nicméně jeví jako solidní. Už v březnu, kdy začaly putovat do garáží zákazníků první kusy, automobilka nasbírala přes 50 tisíc objednávek na evropských trzích. Koncem srpna se blížila dvojnásobku. A nás to po vyzkoušení vozu nepřekvapuje. Poměr cena/výkon může v leckom vzbuzovat pozitivnější dojmy, nebo méně negativní, chcete-li, než marketingové fráze o modelech zračících budoucnost značky.