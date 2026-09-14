Automobilový gigant spouští historické škrty. Španělé hrají o Seat, Škoda Auto o Superb, Němci o přežití
- Koncern Volkswagen startuje největší úsporný plán ve své historii.
- Končit mohou i dobře prodávané modely, dekády zaběhlé značky i výrobní závody, dopad už pociťuje i Škoda Auto.
- Automobilka se hodlá zaměřit na core byznys, management proto kalkuluje i s rozprodejem podniků a podílů za miliardy eur.
Večer 3. září 2026 dozorčí rada Volkswagenu překvapivě jednomyslně schválila nejdrsnější úsporný plán v historii kdysi největší automobilky. Jeho důsledky mohou pocítit některé z nejprodávanějších škodovek, španělský Seat i výrobní závody Volkswagenu v Německu.
Velký třesk „fau-vé“ dennodenně plní přední místa novin, zpravodajských webů i youtubových kanálů dílčími střípky, které obstarává buď koncern napřímo oficiálními sděleními, nebo je nechává „prosáknout“ na veřejnost jinými cestami. Které změny už dostaly razítko VW a o kterých se bude ještě vyjednávat, uvádíme v přehledu e15.
Zavírání výrobních závodů
Definitivně koncern „nezařízl“ zatím žádný. Jejich případné zavírání se týká takřka výhradně Německa, a to kvůli zdaleka nejvyšším nákladům, zpravidla těm mzdovým. Těch, v nichž vyrábí automobily, má koncern v Německu devět. Už koncem loňského roku zavřel závod v Drážďanech, což bylo poprvé v 88leté historii, kdy uzavřel některou ze svých továren v Německu. Patrně nebude zdaleka poslední.
Otazníky visí především nad závody ve Cvikově, Emdenu, Hannoveru a v Neckarsulmu. Dozorčí rada sice neřekla napřímo, že je zavře, sdělila však, že v jejich případě „nelze zaručit konkurenceschopnou navazující výrobu“ po dokončení dosavadní výroby. „Zhasínat“ se tak v kvartetu závodů může mezi lety 2031 a 2034.
Zavření Cvikova a Emdenu by přitom stálo po jedné miliardě eur, v případě Hannoveru a Neckarsulmu po dvou miliardách. Management VW proto hledá i chytřejší řešení. Například továrna v Osnabrücku by měla od příštího léta „přepnout“ na produkci protiraketového systému; většinový podíl v závodu totiž získává izraelský fond Aurelius, část má připadnout na Dolní Sasko.
Tato spolková země ze severozápadu Německa hraje klíčovou roli v přerodu celého Volkswagenu, v němž drží 12 procent akcií a 20procentní blokační menšinu. A právě v Dolním Sasku významně posiluje strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou vede tamní tajná služba jako extremistickou. Svůj volební zisk ztrojnásobila v aktuálních komunálních volbách na téměř 16 procent. Právě v Dolním Sasku leží ohrožené závody Hannover, Osnabrück a Emden.
Rušení pracovních míst
Vlivné odbory „dovolily“ managementu VW zrušit nejen v Německu 50 tisíc pracovních míst už dříve, nově schválený plán úspor počítá s dvojnásobkem. Účetní knihy koncernu si tak v příštích letech uleví o mzdy asi 15 procent zaměstnanců.
Francouzská tisková agentura AFP pojmenovala tento řez jako největší restrukturalizaci, jaká kdy byla v globálním automobilovém průmyslu provedena. Aby ušetřil, musí Volkswagen zaplatit. Rušení míst ho vyjde podle jeho vlastních odhadů na deset miliard eur do roku 2030, uvedl server týdeníku Der Spiegel. Pokud skutečně dojde i na zavírání závodů, náklady se mají vyšplhat na 16 miliard eur, uvedla agentura Reuters s odkazem na svůj zdroj.
Na rušení pracovních míst doplácí i dceřiná automobilka Škoda Auto, jakkoliv opakovaně ujišťuje, že na ni úsporný program VW „nemá přímý dopad“. Ve skutečnosti se škrtá i v Mladé Boleslavi. Od roku 2024 do roku 2028 postupně ruší 15 procent pracovních míst, tedy asi pět tisíc. Výjimkou jsou ty pozice, na nichž se zaměstnanci přímo podílejí na výrobě automobilů.
Škoda ale oslabila i jinak. Přišla o zkušeného manažera Martina Jahna, který po dvě dekády působil na vysokých postech koncernu. Zkušenosti z práce v Rusku, Německu, Číně a v Česku nově předává značce Volkswagen. Škoda Auto tak přišla nejen o jediného Čecha ve svém představenstvu, ale také o šéfa prodeje a marketingu, který se významně podílel na tom, že škodovácké elektromobily patří k nejúspěšnějším v Evropě.
Škoda a VW oznámily tento personální přestup jen pár hodin předtím, než dozorčí rada schválila bezprecedentní plán úspor napříč koncernem. Kondice značky VW patří k největším bolestem koncernu, Jahn ji má pomoci uzdravit.
Loučí se Škoda Superb a Škoda Fabia?
Koncernové značky dnes vyrábějí asi 150 různých modelů, které hodlá VW zredukovat až o polovinu. Množství nejrůznějších variant, v nichž je lze pořídit, od nejlevnějších po prémiové, hodlá osekat ještě více, až o 75 procent. Sám koncern vysvětluje tento postup na příkladu variant sedadel. Místo 2300 variant jich chce nabízet zhruba stovku.
Které konkrétní modely skončí, zatím VW oficiálně nesdělil. V případě škodováckých vozů se nejčastěji mluví o Superbu a Fabii. Debatu o Superbu začal sám předseda představenstva Škody Klaus Zellmer v rozhovoru pro Autocar. Automobilka podle něj zkoumá, zda po současných generacích vozů potřebuje zvlášť Octavii a Superb. K internímu seznamu modelů, které mají skončit, se dostal nejčtenější německý deník Bild. Tvrdí, že na něm figuruje i Fabia. Škoda nicméně před rokem oznámila, že současnou čtvrtou generaci vozu bude zhotovovat i po roce 2030.
„Fabia nebude nikomu chybět, důležité je množství vyráběných aut, pro nás dílů,“ glosoval téma Pavel Juříček, majitel společnosti Brano, jednoho z největších českých dodavatelů automobilek. Bohužel pro něj i další dodavatele se Volkswagen zmenšuje i v absolutních číslech, nejen v procentech. Místo dřívějších 12 milionů aut cílí své kapacity na výrobu devíti milionů.
Na interním seznamu modelů ke zrušení mají figurovat také modely VW Jetta a Taos. Škrty by mohly usmrtit také ve Španělsku vyráběnou Cupru Raval, s jejíž pomocí koncern proniká do segmentu elektrických vozů. Raval by tak mohl skončit hned po uvedení první generace. V Porsche by se mohli rozloučit s elektromobilem Taycan a modelem Cayenne ve verzi Coupé. Nervozita panuje i v kancelářích Audi. Paletu nabízených vozů by mohly opustit Q6 e-tron Sportback a Q5 Sportback.
Zánik značky Seat
Hrozí, jasno o něm ale není. Volkswagen sdělil toto: „Po roce 2030 je jedním z reálně zvažovaných scénářů postupný útlum a ukončení značky Seat. Konečné rozhodnutí ale nepadlo.“ Záměr vysvětluje mimo jiné vysokými investicemi, které by si vyžádal vývoj nové generace Seatů.
Pro kontext je zde důležité zmínit, že škrty v oblasti výzkumu a vývoje pocítí i Škoda, která – stejně jako ostatní koncernové automobilky – využívá společný výzkum a vývoj. Do něj ovšem půjde méně peněz. VW říká, že sníží objem investovaných prostředků v rámci let 2027–2031 asi o čtvrtinu na 135 miliard eur. V rámci let 2024–2028 investoval 180 miliard.
Zánik značky Seat se tak jeví jako pravděpodobný scénář, ostatně už v září 2023 prohlásil tehdejší šéf Volkswagenu Thomas Schäfer, že „budoucností Seatu je Cupra“ a že paralelní investice do obou nedávají smysl. Co nekončí, je Seat, s. a., tedy společnost, která zastřešuje značky Seat a Cupra.
Koncern ji vidí jako důležitou a chce dál rozvíjet její průmyslovou základnu, řekl šéf VW Oliver Blume. Motorem ziskovosti už ale má být Cupra, ne Seat. S jeho zánikem do roku 2029 počítá vedení VW, zjistil ekonomický týdeník WirtschaftsWoche. Ze všech aut, která koncern loni dodal zákazníkům, připadala na Seat tři procenta, když započteme i Cupru, tak 6,5 procenta.
Rozprodej firem od Ducati po Traton
Zjednodušit strukturu. Plán, který platí nejen pro modely, konfigurace, ale také vlastnické podíly. Koncernu aktuálně patří asi dva tisíce podniků. Třetiny z nich se hodlá zbavit. Buď úplně, nebo částečně, zjistil WirtschaftsWoche z interního dokumentu VW, který přiznává, že tak složitá struktura komplikuje řízení skupiny jako celku a nepřeje efektivnímu nakládání s penězi. Nově se má VW řídit principem nezbytného vlastnictví, tedy zaměřit se jen na core byznys. Prodejem majetku chce do konce dekády získat až 15 miliard eur.
Jednou z prodejních položek má být italský výrobce motocyklů Ducati, řekl agentuře Bloomberg Gernot Döllner, generální ředitel Audi, pod něž Ducati spadá. Bloomberg odhaduje hodnotu výrobce na jeden a čtvrt miliardy eur. Motocykly mohly být už dávno prodané, tuto snahu ovšem v roce 2017 zablokovaly odbory VW.
Už v červnu VW prodal poloviční podíl v divizi lodních motorů Everllence, vlastnický podíl hodlá snížit i v nákladní a autobusové společnosti Traton. Částečně nebo úplně se hodlá zbavit také podílů ve firmách Gotion, Horizon Robotics, QuantumScape, Bertrand nebo SGL Carbon.