Český absolvent Stanfordu vyzývá Teslu a Číňany. S kapitálem z Prahy staví možnou záchranu Evropy
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- Americko-německý startup Minerva vyvíjí humanoidní roboty, které mají zachraňovat lidi tam, kam se člověk neodváží.
- Do firmy vložily peníze i dva pražské fondy, mezi nimi Credo Ventures, a vztahy s vládami v ní řídí mladý Čech.
- Absolvent Stanfordu Adam Čtverák vidí v robotice obří příležitost, která by mohla stavět na síle evropského autoprůmyslu.
Američané mají Teslu Optimus nebo částečně Boston Dynamics a Číňané rozvíjejí firmy typu Unitree. Do formujícího se trhu s humanoidními roboty by nyní chtěla více promluvit i Evropa. Americko-německá společnost Minerva Humanoids zrovna nabrala první větší várku rizikového kapitálu a v dalším rozvoji budou hodně vidět Češi. Mezi investory patří dva fondy z Prahy. Přímo v Minervě zároveň působí mladý český absolvent Stanfordu, který šéfuje vztahům s vládami a otázkám národní bezpečnosti.
Adam Čtverák se během studií na gymnáziu v Česku rozhodl přestěhovat do USA a přestoupit na tamní střední školu. Šel rovnou do čtvrtého ročníku s tím, že se chce více naučit jazyk nebo kulturu. Tamní prostředí ho zaujalo mimo jiné odlišným stylem výuky orientovaným na praktičnost. S dalšími studenty například řešil konkrétní technologický projekt, během něhož museli řešit rozpočet, vedení, management a další aspekty z běžného podnikání.
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